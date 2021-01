Ascolta l'articolo ora

Alla luce della diminuzione dei contagi e degli ospedalizzati, che dura da 29 giorni, con l’ordinanza che firmata in queste ore e che, come ogni venerdì, determina i colori delle varie regioni in base all’andamento dell’epidemia, il Veneto da lunedì 1 febbraio torna in zona gialla.

Cosa significa questo? Soprattutto la possibilità di uscire dal proprio Comune e di spostarsi liberamente all’interno della regione senza obbligo di autocertificazione.

Inoltre, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio regionale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Inoltre, si può tornare a prendere il caffè al bar la mattina e al ristorante a pranzo. Il passaggio in zona gialla incide, infatti, sulla vita delle categorie economiche e dei cittadini. E’ soprattutto quella legata ai locali pubblici la grande differenza rispetto alla zona arancione.

Per quanto riguarda ristoranti e bar, pub, gelaterie e pasticcerie possono quindi restare aperti dalle 5 fino alle 18, mentre l’asporto è consentito fino alle 22. Per quest’ultima regola è stata fatta un’eccezione che riguarda i bar, dove l’asporto si deve fermare alle 18. Nessuna restrizione per le consegne a domicilio.

I musei possono essere riaperti, anche se solo nei giorni feriali e con ingressi contingentati.

E’ possibile recarsi in un centro commerciale nei giorni feriali, mentre saranno chiusi il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari che si trovano dentro i centri commerciali resteranno aperti.

Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e il divieto di spostarsi oltre la propria regione se non per motivi di lavoro, salute o necessità.

Oggi l’Istituto superiore di sanità ha monitorato che l’indice Rt nazionale è ancora in calo rispetto a una settimana fa, ed è sceso da 0,97 a 0,84 nella settimana 18-25 gennaio. Cala anche l’incidenza dei casi: 289,35 ogni 100mila abitanti anziché 339,34 del periodo 4-17 gennaio.

Questo l’indice Rt nelle varie regioni:

Abruzzo: 0,81

Basilicata : 0,91

Calabria: 0,82

Campania: 0,97

Emilia Romagna: 0,77

Friuli Venezia Giulia: 0,68

Lazio: 0,73

Liguria: 0,87

Lombardia: 0,84

Marche: 0,88

Molise: 1,51

Piemonte: 0,82

Alto Adige: 0,80

Trentino: 0,56

Puglia: 0,90

Sardegna: 0,81

Sicilia: 0,98

Toscana: 0,95

Umbria: 0,96

Valle d’Aosta: 0,82

Veneto: 0,61