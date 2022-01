Covid: Il nuovo decreto di Draghi elenca i (pochi) esercizi commerciali per i quali non serve il green pass

Ieri il primo ministro Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto che elenca per quali attività commerciali non servirà dal primo febbraio né il green pass rafforzato né quello base.

Questo significa che dal primo febbraio il green pass diventa invece necessario per l’accesso a tutte le attività non comprese nell’elenco.

Quindi obbligo di certificato verde per librerie, negozi di giocattoli, cartolerie, lavanderie, tabaccai, ferramenta, negozi di abbigliamento e di cosmetici. Non sarà possibile nemmeno andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il green pass.

Ecco l’elenco dei luoghi in cui, invece, dal primo febbraio l’accesso resta libero: