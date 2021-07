Covid: I contagi, i vaccini ed il prezzo della libertà. Un’analisi basata sui dati

L’immagine che apre questo articolo è la bellissima e maestosa Arena di Verona. Una fotografia scattata dal nostro direttore Salvetti non in un’epoca pre-Covid, ma il mese scorso, in occasione della prima dell’Aida diretta dal maestro Riccardo Muti e dell’inizio di una stagione musicale e culturale tutt’ora in corso.

È palpabile la voglia di (ri)partire e, per quanto possibile, dare impulso al rilancio culturale ed economico nel nostro Paese. Non sono immagini che si vedono spesso sulle testate dei giornali, divenute un concentrato di paura e incertezza, o un megafono apatico di numeri e grafici che non comunicano un’idea di futuro o, quantomeno, una direzione. Poi, però, ci sono la realtà dei fatti e l’umanità, che non si arresta, ma si rialza e continua a guardare avanti.

Non siamo delle mònadi, individui indipendenti che prescindono da fattori esterni, ma una comunità. Tutti sulla stessa barca: le scelte di alcuni possono cambiare la rotta di tutti, l’azzardo di altri mette a rischio l’intera struttura. Attraverso questo articolo facciamo il nostro punto nave, cercando di orientarci in questo mare di numeri e fornire con un fine costruttivo qualche numero a supporto sulla scelta o meno di vaccinarsi. Procediamo con ordine.

Quando la curva dei contagi si abbassa e le restrizioni si allentano, sembra di tornare alla normalità; tuttavia ciò non significa che la pandemia si sia estinta. Sul cruscotto oggi lampeggiano i pulsanti rossi di allerta: la crescita dei contagi (anche sul nostro territorio) è un primo segnale di (inevitabili) provvedimenti finalizzati a contenere la diffusione del Coronavirus, ricorrendo al Green Pass (uno strumento che merita di essere corretto e adattato) o alle restrizioni economico-sociali.

Questa si conferma la terza settimana consecutiva di crescita dei contagi a Sona e in Italia, con numeri in aumento quasi esponenziale: l’attuale saldo dei positivi è pari a 55 a Sona e 70.310 sul territorio nazionale; ma snocciolare numeri senza contestualizzare lo scenario rischia di suscitare nei lettori confusione o (eccessivo) allarmismo.

Ciò che abbiamo imparato dai dati dei bollettini quotidiani è che bisogna sempre diffidare dal numero assoluto: i 55 positivi di oggi a Sona non sono minimamente comparabili con i 52 del 24 ottobre scorso, quando si preannunciavano chiusure economiche e gli orari di coprifuoco; così come è assolutamente fuorviante confrontare i 7 morti del 28 luglio dell’anno scorso (in assenza di vaccino) con i 16 odierni (con vaccinazione avviata). La parola d’ordine è relativizzare: creare, dunque, un minimo comun denominatore che non permetta di giungere a conclusioni frettolose o completamente errate.

Come abbiamo scritto sulle colonne del nostro sito in tempi non sospetti, occorre sempre prendere con le pinze il numero nudo e crudo dei positivi e focalizzarsi sull’aggregato dei dati clinici: essendo il numero dei ricoveri certo e non dipendente dai tamponi effettuati, i numeri dei casi ricoverati in ospedale e in terapia intensiva aiutano a capire la gravità della situazione, dato che all’aumento dei casi gravi rischia di seguire un incremento dei decessi.

Ciò che si osserva nel grafico seguente è la costante discesa dell’incidenza delle ospedalizzazioni sul totale dei casi positivi: se fino a fine aprile la quota di ricoveri era circa il 4,5-6% del totale dei positivi, da questa primavera in poi l’incidenza dei ricoveri è diminuita a valori che si aggirano intorno al 2,5%.

Elaborazione del Baco su dati della Protezione civile aggiornati al 27/07/2021

[Una breve parentesi relativa al grafico: l’impennata del valore registrata il 15 giugno è riconducibile allo spostamento che la Regione Campania ha effettuato su 48.078 soggetti (l’80,3% del totale) dalla categoria “Isolamento Domiciliare” a quella “Guariti”. Pertanto, il valore è aumentato non per un maggior numero di soggetti ricoverati, ma a seguito di una drastica diminuzione del saldo dei positivi, che compone il denominatore del nostro rapporto].

E l’anno scorso? Il 28 luglio 2020 la quota dei ricoveri era pari al 6,26%; quindi, con le dovute proporzioni, 2 volte e mezzo in più rispetto a oggi.

Ciò significa che, come abbiamo già anticipato, è in corso un evidente disaccoppiamento tra i nuovi positivi e l’ammontare dei ricoverati: la crescita dei primi, infatti, non è accompagnata da una proporzionata e consistente crescita dei secondi. Basta guardare i numeri del Regno Unito, la cui situazione epidemica è pressoché sovrapponibile alla nostra con una sfasatura temporale di 45 giorni: ovvero i dati inglesi di inizio giugno corrispondono a quelli di metà luglio in Italia.

Elaborazione del Baco su dati scaricabili da “coronavirus.data.gov.uk”

Senza ricorrere a troppi numeri, dal grafico si evince che la pericolosità del Covid nel Regno Unito si è ridimensionata: la probabilità di essere ricoverato è assai più bassa rispetto ai mesi scorsi, ed è altrettanto diminuita la letalità del virus, come sostiene il professore Guido Silvestri dell’Università di Atlanta. “Durante la grande ondata invernale, cioè nel periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 – scrive il prof. Silvestri in un post aggiornato il 23 luglio – ci sono stati 3.859.241 casi e 84.509 morti, per una letalità calcolata di 2.19% (quella reale è più bassa perché non tutti i casi sono diagnosticati). Finora invece per l’ondata estiva abbiamo 1.120.700 casi e 1.198 morti, per una letalità calcolata di 0.107%, quindi circa 20 volte più bassa (anche qui quella reale è più bassa perché non tutti i casi sono diagnosticati)”.

Notizia per i naviganti: i vaccini funzionano e “permettono di evitare nuovi lockdown”, conclude il prof. Silvestri. Se il trend di mortalità si confermasse in discesa e giungessimo allo 0,2-0,3%, ci avvicineremmo a una “letalità reale intorno a 0,1%, quindi simile all’influenza”.

E con l’impennata dei casi in Italia e nel nostro territorio c’è da preoccuparsi? No panic, questo è l’approccio da mantenere contro lo scenario in cui ci imbattiamo: il vaccino, le cure domiciliari (non come alternativa al vaccino, ma in sinergia) e il tracciamento del virus sono le armi e lo scudo che ci permettono di convivere col Covid-19 ed evitare ulteriori chiusure economiche e sociali.

Mentre scriviamo questo articolo, la popolazione vaccinata in Italia con entrambe le dosi è pari al 52,1% (59,8% con una dose). E questa è una buona notizia. Quella cattiva, invece, è che mancano all’appello circa 17 milioni di cittadini da vaccinare, di cui 2,3 milioni over 60. I vaccini sono a disposizione della cittadinanza, e chi non vuole immunizzarsi compie una deliberata scelta, accetta il rischio di ammalarsi, le cui conseguenze ricadono sulla comunità sotto molteplici aspetti.

Il primo effetto è quello clinico: la presenza di un paziente Covid in una terapia intensiva (il reparto medico conta in media tra i cinque e i sei posti) blocca di fatto gli altri disponibili affinché si eviti il rischio di trasmissione della malattia. Pertanto, nel momento in cui non è più possibile effettuare una separazione rigida tra pazienti Covid e no-Covid (come i pazienti ricoverati per infarto, ictus o incidente stradale), la saturazione cresce alquanto celermente.

Nel corso delle tre ondate epidemiche in Italia a causa del sovraccarico ospedaliero a molti cittadini sono state cancellate diverse prestazioni sanitarie più o meno urgenti: la Fondazione Gimbe ha stimato che “in generale nel 2020 sono stati 1,3 milioni i ricoveri in meno (-17%) rispetto all’anno precedente: di questi il 52,4% (681.852) sono ricoveri medici e il 47,6% (619.282) sono chirurgici. In quest’ultimo ambito rientrano anche i ricoveri di chirurgia oncologica, ridotti del 13% rispetto al 2019”. In netto calo anche le visite specialistiche sempre in ambito oncologico, anche se non in modo omogeneo nelle varie Regioni italiane: “da -3% della Provincia Autonoma di Trento a -60,3% della Basilicata”. Le visite specialistiche di carattere oncologico in Veneto sono calate del 20,7%.

Non vaccinarsi e, dunque, andare incontro a una maggior probabilità di ammalarsi in nome della propria libertà, è una scelta che si scontra inevitabilmente con la libertà (e il diritto) di chi necessita di ricevere (altre) cure sanitarie.

Un secondo effetto è quello economico: nonostante la ripresa dell’economia italiana sia incoraggiante per il 2021 (Banca d’Italia fissa l’asticella per il Pil del 2021 in crescita del 5,1%, contro il +4,5% previsto dall’Esecutivo lo scorso aprile), provvedimenti restrittivi finalizzati ad arginare la crescita dei contagi minerebbero seriamente lo status economico del nostro Paese (dato che non per tutti lo stipendio è garantito di mese in mese).

Dal primo agosto i nuovi parametri che regoleranno il sistema semaforico per le Regioni italiane (quindi di apertura e chiusura delle attività economico-sociali) si baserà soprattutto sull’occupazione dei posti letto in area medica (soglia del 15% per la zona gialla, 30% per la zona arancione, 40% per la rossa) e in terapia intensiva (soglia del 10% per la zona gialla, 20% per l’arancione, 30% per la rossa).

La differenza non la faranno solo la qualità e la struttura del sistema sanitario regionale, ma anche la protezione (leggasi: vaccinazione) della popolazione per fasce d’età e appartenente a fasce deboli. Infatti, i ricoveri in ospedale hanno riguardato soprattutto la popolazione dai 60 anni in su, per cui complessivamente il tasso di letalità supera il 60%. Anche qui: la libertà di un ultra sessantenne di non vaccinarsi e che preferisce andare incontro al rischio di ammalarsi ed essere ricoverato si scontra inevitabilmente con la libertà di un lavoratore di poter esercitare la propria attività economica (dal bar alla palestra), o con la libertà di uno studente di poter frequentare le lezioni in presenza (sono noti gli effetti disastrosi della didattica a distanza e il costo dell’incertezza pagato e sofferto dai giovani anche in termini di redditi futuri), o con la libertà di chiunque di andare allo stadio o al cinema (su quest’ultimo punto, ad esempio, vi è un non trascurabile indotto economico), o con la libertà di un turista che sia di poter viaggiare (ricordiamo che il turismo in Italia è fondamentale per la ripresa, poiché contribuisce per il 13% al Pil nazionale).

Un ulteriore effetto è di carattere epidemiologico: più il Covid-19 circola, più si replica. Come tutti i virus, più si replica, più commette errori nel farlo. Ogni errore corrisponde a una mutazione. Una parte di queste mutazioni può dar vita, come è già accaduto, a nuove varianti, capaci di essere più diffusive, più aggressive dal punto di vista clinico (con sintomi più gravi), più resistenti alla risposta immunitaria naturale o indotta dal vaccino (è il caso della variante Delta, contro cui occorrono due dosi per abbattere maggior rischio di diffusione).

Soffermandoci sui dati clinici, osserviamo come ogni 100 persone ricoverate in area critica a causa della variante Alfa (ex inglese), la variante Delta ne genera 167; ogni 100 persone ricoverate in area medica a causa della variante Alfa, quella Delta ne genera 261. Meno il virus circola, meno occasioni trova per produrre varianti, meno persone vengono infettate, meno persone si ammalano, meno persone muoiono.

Ci siamo soffermati sugli effetti di natura generale e macroeconomici, ma è indubbio che l’attuale pandemia ha toccato le libertà e le condizioni di ogni singolo individuo in modo diverso, e quindi l’elenco degli effetti può continuare secondo l’esperienza e la sensibilità di ogni cittadino.

È vero, l’articolo 32 della Costituzione sancisce la libertà di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, comprese le vaccinazioni, con la sola eccezione di quelle per cui la legge istituisca un obbligo. Bene, ma prima di arrivare all’articolo 32 bisogna aver letto con attenzione anche il secondo: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Anche in questo passaggio la Costituzione bilancia i diritti, cita “doveri inderogabili”, ci ricorda che viviamo in una comunità, che siamo sulla stessa barca: le scelte di alcuni mettono a rischio la rotta di tutti, le azioni di altri potrebbero rallentare per tutti la navigazione (ora in acque piuttosto agitate a causa della variante Delta).

Il benessere della nostra comunità si basa, dunque, su una catena di scelte, che a sua volta rientra in un’architettura di azioni che il singolo cittadino può compiere, modificando sia in difetto sia in eccesso il perimetro della propria libertà. Libertà che fa rima con responsabilità, non anarchia.