Il dato Covid di oggi giovedì 6 maggio per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (64 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (83 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 2 (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 142 i nuovi casi dalle ore 17 di ieri, con nessun decesso. Calano i ricoverati che sono 5 in meno in area non critica 1 in meno in terapia intensiva.

In Veneto sono 850 i nuovi positivi da ieri, pari al 2,21% dei tamponi eseguiti. Calano ancora i ricoveri: 50 in meno in area non critica e 5 in meno in terapia intensiva, con 7 morti. Nel punto odierno sulla pandemia in Veneto l’assessore Manuela Lanzarin ha spiegato che “nella conferenza Stato-Regioni, abbiamo chiesto di spostare il coprifuoco alle 23 e la riapertura dei parchi tematici dal primo giugno. Abbiamo poi chiesto che si preveda la riapertura delle piscine coperte e dei centri commerciali nel fine settimana”.

Alle 17.11 di oggi 6 maggio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.895.977, su un totale di 2.192.070 dosi consegnate (percentuale 86,5%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 22.300.567.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.