Covid. Giovedì 6 gennaio a Sona 43 nuovi positivi. In Veneto record di positivi ma calano i ricoveri

Nel giorno in cui il Governo emana il nuovo decreto che prevede dal 15 gennaio l’obbligo vaccinale per gli over 50, il dato Covid elaborato dall’ULSS 9 di oggi giovedì 6 gennaio per il Comune di Sona registra 43 positivi in più rispetto a ieri (514 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 73 positivi in più rispetto a ieri (803 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 7 rispetto a ieri (8 complessivi).

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 15 positivi in più rispetto a ieri (402 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati per Covid.

A Pescantina oggi si registrano 47 positivi in più rispetto a ieri (567 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi).

A Sommacampagna oggi si registrano 57 positivi in più rispetto a ieri (457 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 83 positivi in più rispetto a ieri (565 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi).

A Verona città oggi si registrano 627 positivi in più rispetto a ieri (5.936 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 4 rispetto a ieri (52 complessivi).

Nel veronese record di contagi: 3.881 nuovi casi in 24 ore, con 0 decessi. I ricoveri sono 2 in meno in area non critica (220 complessivi) e stabili a 32 in terapia intensiva. In Veneto da ieri i nuovi positivi sono 18.129 (su 137mila tamponi eseguiti), con 14 decessi. I ricoveri sono 70 in meno in area non critica (1.325 totali) e 9 in meno in terapia intensiva (202 totali).

Alle 06.15 di oggi 6 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.280.237 su un totale di 9.270.100 dosi consegnate (percentuale del 98,6%). Ieri in Veneto sono state 48.989 le dosi somministrate, delle quali 5.459 prime dosi (3.372.480 il totale), 2.607 le seconde dosi (4.065.012) e 40.923 le dosi booster (1.890.268). Nel veronese, delle 922.291 persone residenti il 78,6% ha ricevuto almeno una dose, contro il 79,7% della media regionale e resta fanalino di coda nelle terze dosi con il 34,3%. Ieri a Verona sono state eseguite 8.093 dosi per un totale di 1.726.684.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 di presidenza del consiglio dei ministri, Commissario straordinario e ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 113.516.503. Sono 48.168.093 le persone con almeno una dose (89,18% della popolazione over 12), 46.520.634 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (86,13% della popolazione over 12) e 21.544.385 le persone che hanno fatto la terza dose (69,50% della popolazione oggetto di dose booster).

