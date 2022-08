Covid. Giovedì 4 agosto a Sona 9 positivi in meno. Nel veronese nelle ultime due settimane crollo dei positivi

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi giovedì 4 agosto per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale rimangono invariati (3 complessivi). Oggi si registrano 9 positivi in meno (217 casi complessivi). Nelle ultime due settimane, da giovedì 22 luglio, gli attualmente positivi sono calati di 123 unità.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.