Covid. Giovedì 30 dicembre a Sona 6 positivi in più. In Veneto boom di nuovi casi ma calano i ricoveri

Il dato Covid elaborato dall’ULSS9 di oggi giovedì 30 dicembre per il Comune di Sona registra 6 positivi in più rispetto a ieri (205 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (335 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 17 positivi in più rispetto a ieri (229 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Pescantina oggi si registrano 12 positivi in più rispetto a ieri (264 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Sommacampagna oggi si registrano 9 positivi in più rispetto a ieri (160 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 10 positivi in più rispetto a ieri (198 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

A Verona città oggi si registrano 27 positivi in più rispetto a ieri (2.466 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 2 rispetto a ieri (19 complessivi).

Nel veronese da ieri sono 2.062 i nuovi casi, con 1 decesso. I ricoveri sono 16 in più in area non critica (172 totali) e stabili a 28 in terapia intensiva. In Veneto da ieri nuovo record di contagi, 10.376, con 7 decessi. I ricoverati sono 24 in meno in area non critica (1.226 totali) e 3 in più in terapia intensiva (193 totali). Nel punto di oggi sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “la situazione dei positivi è peggiore del dicembre 2020, ma se l’ospedalizzazione è ridotta di un terzo e i morti, dato sempre triste, non hanno mai raggiunto i 200 al giorno è perché ci sono i vaccini. Se non ci fossero i vaccini saremmo tutti chiusi”. In merito ai nuovi provvedimenti del governo, Zaia ha spiegato che “dopo una lunghissima riunione con il Governo, ho sentito il ministro Speranza anche stanotte, un po’ delle nostre istanze sono state raccolte. In particolare chi ha la dose booster non deve fare la quarantena, fa il tampone a 5 giorni solo se sintomatico. Evitiamo la quarantena a 1 milione 600mila veneti”.

Alle 06.15 di oggi 30 dicembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.068.242 su un totale di 9.270.098 dosi consegnate (percentuale del 97,8%).

Secondo il report vaccini anti Covid-19 di presidenza del consiglio dei ministri, Commissario straordinario e ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 110.276.975. Sono 48.022.144 le persone con almeno una dose (88,91% della popolazione over 12), 46.335.020 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (85,79% della popolazione over 12) e 18.796.118 le persone che hanno fatto la terza dose (60,63% della popolazione oggetto di dose booster).

