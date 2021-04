Il dato Covid di oggi giovedì 29 aprile per il Comune di Sona registra 3 positivi in più rispetto a ieri (85 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (85 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 190 i nuovi casi dalle 17 di ieri alle 8 di oggi, con 2 decessi. I ricoveri sono 7 in più in area medica e 1 in meno in terapia intensiva.

In Veneto da ieri i tamponi fatti sono 9.304.143, con un’incidenza di positivi trovati del 2,59%. Nelle ultime 24ore sono 17 i morti. I ricoverati, sempre in calo da 15 giorni, sono 26 in meno in area medica e 4 in meno in terapia intensiva. Durante il punto quotidiano sulla pandemia il presidente Zaia ha spiegato che “ieri abbiamo somministrato 31.123 dosi di vaccino, da domani saliamo a 43mila con l’obiettivo dichiarato di vaccinare i 40enni prima dell’estate. Finora il 25% dei veneti vaccinabili ha avuto almeno una dose. Stamattina sono arrivati 151.100 dosi di vaccino AstraZeneca, 12.800 dosi di vaccino Johnson&Johnson e 20.500 dosi di Moderna, che saranno consegnati sabato, oltre ai 185mila dosi Pfizer già consegnati. Il generale Figliuolo sarà in Veneto il prossimo 13 maggio e gli faremo vedere i nostri centri vaccinali. Anticipo poi che resteremo in zona gialla: l’Rt è infatti a 0,86, l’incidenza 129 per 100mila abitanti, il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 18% (la soglia è 30%), di area non critica è del 17% (soglia è del 40%)”.

Alle 17.35 di oggi 29 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.587.261, su un totale di 1.830.680 dosi consegnate (percentuale 86,7%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 19.060.794.

