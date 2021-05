Il dato Covid di oggi giovedì 27 maggio per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (14 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 8 positivi in meno rispetto a ieri (42 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 41 i casi dalle 17 di ieri alle 17 di oggi ed i casi attualmente positivi sono 63 in meno, con 1 decesso. I ricoverati sono 9 in meno in area non critica e 1 in più in terapia intensiva.

In Veneto sono 242 i positivi nelle ultime 24 ore su oltre 20mila tamponi, con un indice dello 0,81%. 6 i deceduti. Ancora in forte calo i ricoverati, 30 in meno in area non critica e 8 in meno in terapia intensiva. Nel corso del punto quotidiano sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “i tassi di occupazione in ospedale sono al 7% sia in area non critica che intensiva. Sono dati di pienissima zona bianca che verranno confermati domani, ci avviamo verso un’altra settimana di monitoraggio prima di poter entrare in zona bianca il 7 giugno. Nell’incontro Stato-Regioni si è raggiunto l’ok per togliere il coprifuoco in zona bianca e non era così scontato. Le aperture saranno anticipate rispetto al decreto per chi entra in zona bianca e tra regioni faremo un documento per uniformare le regole delle riaperture”.

Alle 17.13 di oggi 27 maggio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 2.663.874 su un totale di 2.863.770 dosi consegnate (percentuale del 93%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 32.582.895. Nella foto di Mario Pachera il centro vaccinale di Bussolengo.

