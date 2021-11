Nel giorno in cui viene emanato il nuovo decreto del Governo che introduce dal 6 dicembre il green pass rinforzato e nuove regole per contenere la pandemia, il dato Covid di oggi giovedì 25 novembre per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (67 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (54 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (54 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (25 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (25 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Pescantina oggi si registrano 8 positivi in più rispetto a ieri (64 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (64 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Sommacampagna oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (36 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (36 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Verona città oggi si registrano 40 positivi in più rispetto a ieri (616 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (7 complessivi).

Nel veronese sono 249 i casi registrati dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina, 177 i negativizzati virologici che portano a superare i 3mila attualmente positivi, con 1 decesso. I ricoverati sono 5 in più in area non critica (59 totali) e stabili a 11 in terapia intensiva. In Veneto da ieri più di 2000 nuovi contagi e i ricoveri crescono di 22. Nel corso del punto sulla pandemia di oggi il presidente Zaia, annunciando che il Veneto resta in zona bianca (al contrario del Friuli che passa in zona gialla), ha spiegato che “la situazione richiede di tenere alta la guardia: rimane fondamentale il rispetto delle regole e l’uso della mascherina, soprattutto in condizioni di assembramento. Ovviamente, non viene meno l’invito alla vaccinazione con la terza dose per chi ha già maturato i requisiti come tutti coloro che hanno più di quarant’anni e si sono sottoposti alla seconda dose da più di 5 mesi. Ma un appello va fatto anche a non escludere la possibilità di vaccinarsi, secondo le indicazioni della comunità scientifica, con le prime dosi che quotidianamente continuano a essere inoculate”.

Alle 06.12 di oggi 25 novembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 7.600.311 su un totale di 8.249.973 dosi consegnate (percentuale del 92,1%). Ieri in Veneto sono quasi 22mila le dosi inoculate, delle quali 19mila sono terze dosi. Il 7,4% della popolazione ha ricevuto la dose addizionale, percentuale che sale al 37,3% fra gli over 80. Per chi ha meno di 40 anni la prenotazione della terza dose sarà possibile dal primo dicembre: finora gli under 40 vaccinati per la terza volta sono solo soggetti particolarmente fragili.

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 94.381.085. Sono 47.024.914 le persone con almeno una dose (87,07% della popolazione over 12), 45.530.428 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (84,30% della popolazione over 12) e 4.127.980 le persone che hanno fatto la dose booster (30,72% della popolazione oggetto di dose booster).

