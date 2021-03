Covid: Giovedì 25 marzo a Sona calano i positivi. Zaia: “Aspettiamo di diventare arancioni”

Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi giovedì 25 marzo per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (80 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale crescono di 2 rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Alberto Benedetti, volontario della redazione del Baco, si occupa di sociale, sport e cultura).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (100 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 2 (7 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (76 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (88 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (77 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (107 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 52 positivi in più rispetto a ieri (1.220 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 7 rispetto a ieri (68 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 221 i nuovi casi da ieri pomeriggio alle 17. I ricoverati calano di 8 in area non critica e crescono di 2 in terapia intensiva.

In Veneto da ieri si registrano 1171 nuovi casi, con 8 morti. I ricoverati sono 1 in meno in area non critica e 7 in più terapia intensiva. Nel punto quotidiano sulla pandemia il presidente Zaia ha spiegato “che il Veneto, per valutazione dell’RT, potrebbe rientrare in zona arancione da lunedì, anche l’incidenza è attorno ai 250 su 100mila abitanti, ma occorre attendere la classificazione nazionale per averne conferma”. Zaia ha anche indicato che “ad oggi in Veneto abbiamo somministrato 685.093 vaccini, 22.978 nelle ultime 24 ore. Stiamo crescendo, pur con qualche difficoltà, e l’obiettivo è quello di chiudere con la vaccinazione della prima fascia, quella degli over 80, per metà aprile”.

