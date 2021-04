Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi giovedì 22 aprile per il Comune di Sona registra 5 positivi in meno rispetto a ieri (81 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 11 positivi in meno rispetto a ieri (83 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 2 (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (83 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Pescantina oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (67 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (67 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Sommacampagna oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (59 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (59 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 5 positivi in meno rispetto a ieri (25 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (25 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Verona città oggi si registrano 28 positivi in più rispetto a ieri (1.131 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (88 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 17 di ieri sera alle 8 di questa mattina si registrano 149 nuovi casi, con 1 decesso. I ricoverati sono 4 in meno in area non critica e 4 in meno in terapia intensiva.

In Veneto nelle ultime 24ore sono 1060 i nuovi positivi, il 2,82% sui test effettuati. I morti sono 24. Prosegue il calo della pressione sugli ospedali: I ricoverati sono 24 in meno in area non critica 7 in meno in terapia intensiva. Nel punto sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha oggi spiegato che “oggi il Veneto è in zona gialla. Riguardo ai vaccini dal 5 maggio contiamo di iniziare a vaccinare gli over 60. Stiamo andando per fasce d’età, scendendo. Seguiamo il criterio delle fasce di rischio”.

Sul decreto del governo che per ora mantiene il coprifuoco alle ore 22 è intervenuto oggi, con toni molto forti, il sindaco di Verona Federico Sboarina: “La scelta del governo rappresenta un controsenso che rende inutile il calendario delle riaperture. È il colpo di grazia per la nostra città: stagione lirica, concerti, Teatro Romano, per non parlare di tutte le migliaia di attività che vivono di turismo”. E nemmeno la constatazione che il coprifuoco resta alle 22 solo fino al 31 maggio e poi verrà riconsiderato dal governo placa il sindaco di Verona: “Lo stato di emergenza è prorogato al 31 luglio, il primo concerto in Arena è il 5 giugno. Non possiamo aspettare a fine maggio per vendere i biglietti, aspettando l’andamento della curva epidemiologica che determina il coprifuoco. Forse non vi rendete conto cosa significa organizzare la stagione areniana e tutti gli altri eventi, per non parlare di tutte le attività che devono assumere personale e approvvigionarsi per far ripartire ristoranti, alberghi, bar, b&b e tutto l’indotto collegato. Le certezze il governo le deve dare subito, e comunque è già tardi”.

Alle 17.10 di oggi 22 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.397.024, su un totale di 1.619.850 dosi consegnate (percentuale 86,2%, la più alta in Italia seguita dalle Marche con una percentuale dell’85,9%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 16.414.981.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.