Covid: Giovedì 18 marzo a Sona calano i positivi. Regione Veneto: “Se arriva l’ok dell’Ema per AstraZeneca ripartono subito le vaccinazioni”

Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi giovedì 18 marzo per il Comune di Sona registra 4 positivi in meno rispetto a ieri (69 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Silvia Bergamin, volontaria della redazione del Baco, si occupa di sociale, cultura ed interviste).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 7 positivi in più rispetto a ieri (96 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 257 i nuovi casi dalle 17 di ieri, con 5 decessi e 91 guariti. I ricoveri sono 11 in più in area non critica e 2 in meno in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1761, con un tasso di incidenza del 4,17% in calo. I ricoveri crescono di 10 in area non critica e di 4 in terapia intensiva. I morti da ieri sono 36.

Nel punto sulla pandemia in Veneto del presidente Zaia di oggi, il direttore generale della Sanità veneta dott. Flor ha spiegato che “in Veneto c’è un piccolo spiraglio non negativo: i pazienti non sono cresciuti di molto. Ma ieri abbiamo fatto più di 40 mila tamponi, di cui 20 mila molecolari, ed è cresciuta la percentuale di positivi. Il numero di tamponi riflette la necessità di farli, quando i tamponi crescono così vuol dire che c’è necessità di monitorare più situazioni, a cui corrisponde una percentuale di positivi maggiore. Se oggi arriva l’ok dell’Ema per il vaccino AstraZeneca – ha proseguito Flor – si riparte subito, anche da domani, riprendiamo semplicemente la campagna interrotta da dove eravamo arrivati”.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.