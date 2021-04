Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi giovedì 15 aprile per il Comune di Sona registra 5 positivi in meno rispetto a ieri (80 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale diminuiscono di 1 rispetto a ieri (7 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 13 positivi in più rispetto a ieri (101 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (101 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (49 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (49 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Pescantina oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (66 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 4 rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (66 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Sommacampagna oggi si registrano 9 positivi in meno rispetto a ieri (43 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (43 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 8 positivi in meno rispetto a ieri (50 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (50 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Verona città oggi si registrano 10 positivi in più rispetto a ieri (1.027 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 5 rispetto a ieri (77 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 216 i nuovi casi e ben 474 i negativizzati virologici, con 4 decessi. I ricoverati per Covid diminuiscono di 20.

In Veneto ieri sono stati effettuati 33.000 tamponi, con un’incidenza di positivi del 3%. 23 i decessi da ieri. I ricoverati sono 52 in meno in area non critica e 11 in meno in terapia intensiva. L’assessore regionale Lanzarin nel corso del punto sulla pandemia ha spiegato che oggi in Veneto “l’Rt è a 0.81, incidenza a 134 su 250.000 abitanti, occupazione dei posti letto attorno al 26%, dati che sarebbero da scenario giallo. Ma le zone gialle al momento non sono previste fino a fine mese”. L’assessore ha poi spiegato che sono 86% gli ultraottantenni vaccinati contro il virus. “Ora in magazzino abbiamo 172.000 dosi, dopo l’arrivo di vaccini Pfizer e 13mila dosi di AstraZeneca. Oggi il numero delle vaccinazioni effettuate è stato superiore a quello degli scorsi giorni. Finiti gli over 80, passeremo alla categoria 70-79 con AstraZeneca, salvo persone che abbiamo patologie che prevedano l’utilizzo dei vaccini Pfizer o Moderna”.

Alle 17.01 di oggi 15 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.231.866, su un totale di 1.392.230 dosi consegnate (percentuale 88.5%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 14.047.722.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.