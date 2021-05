Il dato Covid di oggi giovedì 13 maggio per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (37 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 5 positivi in meno rispetto a ieri (79 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina sono 97 i nuovi casi, con 0 decessi e 244 guariti. I ricoveri sono 2 in meno in area non critica e 1 in più in terapia intensiva.

In Veneto sono 468 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 9 decessi e 524 positivi in meno. I ricoveri sono 15 in meno in area non critica e 3 in meno in terapia intensiva.

Nel frattempo, nel primo studio con i dati dei vaccinati in Italia si è appurato che gli immunizzati hanno avuto il 95% di contagi in meno rispetto ai non vaccinati. I casi di malattia con sintomi sono stati il 99% in meno rispetto ai non vaccinati. Sui 37mila vaccinati della provincia di Pescara, oggetto dello studio, c’è stato solo un decesso: una signora di 96 anni già molto malata.

Alle 17.13 di oggi 13 maggio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 2.170.840, su un totale di 2.393.360 dosi consegnate (percentuale 90,7%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 25.606.730.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.