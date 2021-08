Il dato Covid di oggi giovedì 12 agosto per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (51 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 6 positivi in meno rispetto a ieri (44 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi)

oggi si registrano rispetto a ieri (44 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi) A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (41 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (41 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Pescantina oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (47 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (47 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Sommacampagna oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (15 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (15 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (33 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

oggi si registra rispetto a ieri (33 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). A Verona città oggi si registrano 18 positivi in più rispetto a ieri (498 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (9 complessivi).

In Veneto nelle ultime 24ore sono 583 i nuovi positivi, con 1 decesso. I ricoverati da ieri sono 12 in meno, complessivamente 178 in area non critica e 28 in terapia intensiva.

Nel corso del punto sulla pandemia di oggi il presidente Zaia ha spiegato che “da domani 13 agosto e fino al 30 agosto accesso diretto e libero per la fascia 12-25 anni senza prenotazione per i vaccini. Da domani chi vuole anticipare la seconda dose, se sono già passati 21 giorni per Pfizer o 28 per Moderna dalla prima dose, può chiedere l’anticipo senza prenotazione. I veneti possono prenotarsi in qualunque luogo del Veneto che vogliono. La media regionale di vaccinati è del 73,1%, diventerà dell’80% a ottobre. Oggi come tasso di occupazione degli ospedali siamo ancora in zona bianca. In ospedale ci sono soprattutto cinquantenni non vaccinati”.

Con Zaia vi era la dottoressa Russo, dirigente del Servizio di prevenzione veneto, che ha spiegato che “cambia la quarantena per tutte le varianti, tranne quella sudafricana, nominata variante Beta: per i contatti stretti la quarantena rimane a 10 giorni per i non vaccinati e diventa di 7 giorni per i vaccinati. Per i contatti occasionali non è più prevista la quarantena per i vaccinati”.

Alle 9.11 di oggi 12 agosto le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 5.888.856 su un totale di 6.147.348 dosi consegnate (percentuale del 95,8%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 72.920.991 e sono 35.128.774 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (65,04% della popolazione over 12).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.