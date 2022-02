Covid. Giovedì 10 febbraio a Sona 12 positivi in meno. In Veneto crollano i ricoveri

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi giovedì 10 febbraio per il Comune di Sona registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (1 complessivi). I positivi sono 12 in meno (358 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (6 complessivi). Si registrano 23 positivi in meno (409 casi complessivi).

A Castelnuovo del Garda oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano 17 positivi in meno (263 casi complessivi).

A Pescantina oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Si registrano 5 positivi in più (316 casi complessivi).

A Sommacampagna oggi i ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano 8 positivi in meno (253 casi complessivi).

A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Si registrano 6 positivi in meno (291 casi complessivi).

A Villafranca oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 2 rispetto a ieri (9 complessivi). Si registrano 31 positivi in meno (575 casi complessivi)

A Verona città oggi i ricoverati in ospedale calano di 6 rispetto a ieri (35 complessivi). Si registrano 121 positivi in meno (3.691 casi complessivi).

Nel veronese sono 1.264 i nuovi casi registrati nelle 24 ore, con gli attualmente positivi ancora in calo, 5.412 meno di ieri, con 5 decessi. I ricoverati sono 1 in più in area non critica (323 totali) e 1 in meno in terapia intensiva (28 totali). In Veneto da ieri sono 7.427 i nuovi casi, con gli attualmente positivi che calano di 11.966, con 27 decessi. I ricoveri sono 61 in meno in area non critica (1.635 totali) e 9 in meno in terapia intensiva (148 totali).

Alle 06.24 di oggi 10 febbraio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.619.111. Nel veronese ieri sono state somministrate 3.737 dosi, complessivamente 1.978.946 dall’inizio della campagna vaccinale: l’81,6% dei residenti nella provincia hanno fatto la prima dose, il 79,5% il ciclo completo e il 57% la terza dose.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 131.548.249 Sono 49.307.691 le persone con almeno una dose (91,29% della popolazione over 12), 47.857.653 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (88,61% della popolazione over 12) e 35.652.604 le persone che hanno fatto la terza dose (83,95% della popolazione oggetto di dose booster).