Il dato Covid di oggi giovedì 1 aprile per il Comune di Sona registra 4 positivi in più rispetto a ieri (97 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (130 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 5 (8 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina sono 262 i nuovi casi e 119 i guariti, con 2 decessi. I ricoveri calano di 6.

In Veneto da ieri sono 1.633 i nuovi positivi, pari al 3,83% dei tamponi fatti. I ricoverati sono 2 in più in area non critica e 1 in meno in terapia intensiva. Nell’analisi giornaliera sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia, dopo aver indicato che in base ai dati in mano agli uffici regionali domani dovremmo tornare in zona arancione, con inizio da martedì, ha spiegato che “oggi i dati di accesso agli ospedali sono buoni, speriamo che nei prossimi giorni diventino un trend. Ieri abbiamo vaccinato più di 37 mila persone. La campagna vaccinale in Veneto sta quindi funzionando, sono in arrivo vaccini nel fine settimana e la macchina ora è a regime”.

Alle 15.31 di oggi 1 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 915.828, su un totale di 999.450 dosi consegnate (percentuale 91,6%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 10.324.127.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.