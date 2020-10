Covid e scuola: Un positivo alla Pellico 2 di Lugagnano. La Dirigente: “Usate il Piedibus”

L’Istituto Comprensivo di Lugagnano ha reso noto oggi che è stato accertato un caso di positività al Covid nel plesso della Primaria “Pellico 2”.

Immediatamente sono state predisposte tutte le misure previste dalla Regione Veneto. In attesa che il Dipartimento di Prevenzione valuti la strategia preventiva più adatta, la Dirigente Elisabeth Piras Trombi Abibatu ha preso ulteriori provvedimenti a garanzia della salute di tutti.

La Dirigente chiede quindi a genitori e parenti di non accompagnare troppo anticipatamente gli alunni rispetto l’orario di ingresso della Pellico 2 e di dare in consegna l’alunno al personale scolastico e ad allontanarsi prontamente verso il cancello d’ingresso posto sulla via Carducci.

In fase di uscita, la Dirigente chiede di riprendere gli alunni alle 13.10 senza portare al seguito animali domestici o altri conoscenti, incamminarsi subito verso il cancello d’uscita e non creare assembramenti nel perimetro dell’edificio della Pellico 2, anche se si indossano le mascherine.

La Dirigente Elisabeth Piras Trombi Abibatu, inoltre, ricorda come sia partito il servizio Piedibus organizzato dal Comitato Genitori, invitando i genitori ad aderire “al fine di ridurre l’afflusso di adulti nel comprensorio dell’Anna Frank e della Pellico 2”.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.