Covid e scuola: Le nuove linee guida dell’Ulss 9 semplificano la gestione di quarantene, auto sorveglianze e tamponi

Arriva in queste ore una novità importante per le scuole del veronese: le nuove linee guida sulla gestione della pandemia in classe predisposte dal dipartimento di prevenzione della Ulss 9, in accordo con l’Ufficio scolastico provinciale e con i dirigenti scolastici del territorio.

In forza delle nuove regole, saranno direttamente le scuole – tramite il referente Covid interno – a disporre le quarantene, l’auto sorveglianza, a decidere le date di esecuzione dei tamponi di verifica T0 e T5 e a comunicarle alle famiglie degli alunni entrati in contatto con un compagno o un docente positivo. Cade quindi l’obbligo di attendere che queste indicazioni arrivino dal Sisp.

L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare la procedura e dare finalmente certezze alle famiglie, dopo mesi nei quali ogni interpretazione era possibile e le regole, quindi, rischiavano di cambiare da istituto a istituto. Del tema il Baco si è occupato spesso, per ultimo con l’editoriale di due giorni fa della nostra Erica Ederle.

Come si diceva, d’ora in poi saranno, quindi, le scuole a segnalare gli alunni positivi al Sisp, che predisporrà fasce orarie dedicate specificatamente ai contatti scolastici nei punti tampone della Ulss 9, per l’esecuzione gratuita dei test.

Entrando nel merito, le nuove regole prevedono che nei nidi e nelle scuole dell’infanzia al primo caso positivo rilevato, tutti entrano in quarantena, che dura dieci giorni dall’ultimo giorno in presenza del caso positivo. In caso di ulteriori positività si deve tener conto dell’ultimo giorno di frequenza dell’ultimo caso positivo nelle 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone o la comparsa dei sintomi. La data di esecuzione del tampone T10 corrisponde all’ultimo giorno di quarantena. I contatti scolastici che risultano negativi al tampone il giorno indicato, rientrano a scuola esibendo il risultato del test senza più attendere la negatività degli altri contatti.

Alle elementari, a seguito di un caso positivo viene inviato ai contatti scolastici il modulo con le indicazioni del T0 e il T5. Il primo dovrà essere effettuato entro 48 ore mentre il secondo, previsto solo nel caso in cui i contatti scolastici risultino tutti negativi al T0, deve essere ripetuto dopo cinque giorni. Anche qui contatti scolastici risultati negativi al T0 rientrano a scuola esibendo il risultato del tampone, senza attendere la negatività degli altri contatti. Se dovesse emergere anche un solo altro caso positivo, il referente Covid invia a tutti le disposizioni di quarantena. Se altre positività dovessero emergere al T5, la scuola attiva la Dad in attesa delle disposizioni di quarantena del Sisp.

Alle medie e alle superiori con un caso positivo la classe continua la didattica in presenza con un periodo di auto sorveglianza di cinque giorni e indossando la mascherina FFP2 per dieci giorni. Con due casi positivi, gli alunni vaccinati o guariti da meno di 120 giorni o con dose booster continuano la didattica in presenza, mentre per gli altri scatta la quarantena. Con tre casi positivi la didattica in presenza è sospesa per tutta la classe per dieci giorni e il rientro a scuola subordinato alla presentazione del tampone.

Per quanto riguarda il periodo di quarantena, gli alunni individuati come contatti devono rimanere a casa, mentre i loro conviventi non sono obbligati né alla quarantena né al tampone, a meno che il contatto scolastico non risulti a sua volta positivo. Per chi si sottopone al tampone iniziale e al tampone finale la quarantena è di 10 giorni, ma sale a 14 giorni nel caso in cui i genitori non vogliano effettuare il test ai propri figli. In entrambi i casi, è possibile tornare in classe esclusivamente se non vi è presenza di sintomi. I tamponi possono essere effettuati gratuitamente nei centri tampone della Ulss 9 e nelle farmacie, oppure nei centri privati ma in questo ultimo caso a pagamento.