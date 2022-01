Covid e ritorno a scuola. La dirigente di Lugagnano: “I genitori verifichino la presenza del docente della prima ora”

Come abbiamo scritto, entrano in vigore domani 10 gennaio le nuove regole previste dal governo per affrontare nelle scuole il crescere importante dei positivi.

Anche i due istituti comprensivi del Comune di Sona si sono organizzati per rispondere al meglio a quanto previsto dal decreto e per garantire la salute di studenti, insegnanti e personale della scuola.

Innanzitutto, a partire da lunedì 10 gennaio e fino al 31 marzo per il servizio di trasporto scolastico sono in vigore le nuove regole, come comunicato ai due istituti comprensivi dal Comune di Sona: obbligo di indossare la mascherina FFP2, a partire dai 6 anni, e obbligo di green pass rafforzato a partire dai 12 anni.

La dirigente dell’Istituto comprensivo di Lugagnano Elisabeth Piras Trombi Abibatu ha emanato una circolare il 7 gennaio ad oggetto “Rientro a scuola in presenza il 10 gennaio 2022 e nuove procedure di tracciamento”.

Nella circolare, indicando nel 10 gennaio la ripresa delle lezioni, la dirigente scrive che “a causa dell’alto numero di docenti positivi, vaccinati con seconda dose + booster, non sarà possibile garantire il regolare servizio, pertanto, si invitano i genitori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado a verificare nella prima settimana di lezione dal 10 al 14 gennaio la reale presenza del docente della prima ora”.

“In caso di assenza del docente della prima ora – prosegue la dirigente -, la cui comunicazione sia giunta nella stessa mattinata entro le ore 7:30, non sarà possibile ammette gli alunni in classe, in quanto è impossibile per codesta amministrazione garantire le prestazioni essenziali minime come la sicurezza e la vigilanza sui minori, in quanto anche i collaboratori scolastici potrebbe assentarsi per positività. Nei prossimi giorni seguiranno specifiche circolari contenenti indicazioni sulla rimodulazione oraria per quelle classi già interessate dall’assenza di docenti”.

Per questo motivo nella prima settimana di lezione è stato necessario anche sospendere il servizio piedibus, non essendoci la certezza dell’inizio delle lezioni la prima ora.

Riguardo alle nuove regole, la dirigente ricorda che per la scuola dell’infanzia nulla è cambiato rispetto alla precedente procedura, in caso di positività di un solo alunno tutta la sezione va in DAD per 10 giorni: tampone antigenico rapido / molecolare al T0 e al T10 o quarantena di 14 giorni se non si vuole eseguire il tampone.

Per quanto riguarda le elementari con un caso di positività le lezioni continuano in presenza in auto-sorveglianza per il gruppo classe, con tampone T0 e T5 (dopo 5 giorni); con due casi di alunni positivi tutta la classe va in DAD per 10 giorni.

Per le medie con un alunno positivo è prevista l’auto-sorveglianza per il resto della classe e l’uso delle mascherine FFP2 per 5 gg. gli alunni eseguiranno un test antigenico rapido o molecolare T0, al momento di presa di conoscenza della positività del compagno, e un tampone T5 al quinto giorno. Fino a due casi di positività nella classe proseguono le lezioni in presenza per chi ha completato il ciclo vaccinale con il richiamo; con 3 positività in classe si applica la DDI per tutta la classe fino al decimo giorno con test antigenico o molecolare al T0 e T10.

Riguardo le mascherine Ffp2, la dirigente informa che “la scuola allo stato attuale non è in grado di distribuirle agli alunni, in quanto non è ancora giunta alcuna fornitura da parte del commissario straordinario. La dotazione attualmente presente è soltanto per i docenti della scuola dell’Infanzia, per i docenti di sostegno e per gli ATA che danno assistenza agli alunni disabili e ai discenti dell’Infanzia”.

Tra le novità importanti la dirigente Elisabeth Piras Trombi Abibatu segnala che “per il tracciamento dei contatti stretti, la scuola potrà, sulla base della recente normativa, accettare anche i test rapidi antigenici effettuati presso le farmacie”, che “ci si potrà recare nei punti tampone ad accesso libero senza prenotazione” e che “il costo dei tamponi sarà gratuito per tutti gli studenti fino al 28 febbraio 2022. Sarà necessaria soltanto l’impegnativa del pediatra o la disposizione del SISP trasmessa per il tramite della scuola”.