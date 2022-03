Covid: Due anni fa anche il nostro territorio piombava nel lockdown

In questi giorni tesi e complicati per la crisi ucraina, sembra che invece finalmente pian piano stiamo realmente superando la grave e lunga stagione pandemica, con la situazione dei positivi e dei ricoveri che appare sempre più in discesa e sotto controllo.

Eppure due anni fa, proprio come oggi 10 marzo anche il nostro territorio, come tutta l’Italia, piombava nelle chiusure del lockdown, con una situazione pandemica completamente fuori controllo.

Nella serata lunedì 9 marzo il presidente del consiglio Conte firmava, infatti, un nuovo DPCM che estendeva le restrizioni della “zona rossa”, fino ad allora limitata alle aree critiche come Codogno, all’intero territorio nazionale.

Le disposizioni del nuovo decreto, che si sommavano alle precedenti, prevedevano il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado e di tutti i servizi educativi per l’infanzia; la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e grado; la chiusura di tutti gli istituti e i luoghi di cultura come musei, teatri, cinema e biblioteche.

Da quel giorno l’attività di ristorazione e bar era consentita dalle ore 6 alle ore 18. Le attività commerciali erano consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e al mantenimento di un metro di distanza tra le persone. Il decreto del presidente del consiglio prevedeva anche la chiusura di tutti i centri commerciali e dei mercati nei giorni prefestivi e festivi, chiusura che non si applicava a farmacie e punti vendita di generi alimentari.

Inoltre, il decreto prevedeva il divieto di spostamento delle persone, se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per spostamenti dovuti a motivi di salute. Nascevano quindi le autocertificazioni, che ci hanno accompagnati per molti mesi.

“Le nuove restrizioni – spiegava quel 10 marzo 2020 il Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi intervistato dal Baco -, ci spingono in generale a restare il più possibile a casa e a limitare i nostri spostamenti solo per recarci sul posto di lavoro o presso gli esercizi commerciali. Consapevoli del sacrificio richiesto siamo tutti chiamati ad un comportamento serio e responsabile per il rispetto verso noi stessi e verso le persone che ci circondano”.

La situazione precipiterà ulteriormente in poche ore tanto che solo due giorni dopo, mercoledì 11 marzo, il decreto del 9 marzo risulta già superato da un nuovo decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte che stabilisce la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio.

Anche sul nostro territorio, quindi, dall’11 marzo abbiamo visto chiudere tutti i negozi, i centri commerciali con i negozi presenti al loro interno e i reparti di vendita di beni non di prima necessità; i mercati sia su strada che al coperto e le medie e grandi strutture di vendita; bar, pub, ristoranti di ogni genere; attività artigianali di servizio, come parrucchieri, estetisti ad eccezione dei servizi emergenziali e di urgenza. Chiudono anche tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione, come ostelli, agriturismi, ecc ad eccezione di quelle necessarie alle attività di servizio pubblico.

L’emergenza diventava totale.