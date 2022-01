Covid. Domenica 9 gennaio a Sona 69 positivi in più (ma ancora solo 2 i ricoverati). In Veneto crescono i ricoveri

Il dato Covid elaborato dall’ULSS 9 di oggi domenica 9 gennaio per il Comune di Sona registra 69 positivi in più rispetto a ieri (681 casi complessivi). I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 59 positivi in più rispetto a ieri (971 casi complessivi). I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (13 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (971 casi complessivi). I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (13 complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 28 positivi in più rispetto a ieri (483 casi complessivi). Non vi sono ricoverati per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (483 casi complessivi). A Pescantina oggi si registrano 95 positivi in più rispetto a ieri (754 casi complessivi). I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (754 casi complessivi). I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (3 complessivi). A Sommacampagna oggi si registrano 60 positivi in più rispetto a ieri (579 casi complessivi). I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (579 casi complessivi). I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 26 positivi in più rispetto a ieri (663 casi complessivi). I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (663 casi complessivi). I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (3 complessivi). A Verona città oggi si registrano 739 positivi in più rispetto a ieri (7.692 casi complessivi). I ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (54 complessivi).

Nel veronese sono 3.034 i nuovi casi in 24 ore, con 5 decessi e il numero complessivo degli attuali positivi raggiunge 36.457. I ricoverati sono 11 in più in area non critica (281 totali) e 2 in più in terapia intensiva (35 totali). In Veneto da ieri i nuovi casi sono 13.973, con 20 decessi. I ricoverati sono 43 in più in area non critica (1.561 totali) e 10 in più in terapia intensiva (219 totali).

Alle 07.02 di oggi 9 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.456.904. Ieri in Veneto sono state 51.616 le dosi inoculate, di cui 7.069 prime dosi e 40.345 dosi booster. Ieri a Verona sono state eseguite 6.677 vaccinazioni, che portano il totale a 1.747.255.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 115.089.493. Sono 48.263.292 le persone con almeno una dose (89,36% della popolazione over 12), 46.614.891 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (86,31% della popolazione over 12) e 22.846.936 le persone che hanno fatto la terza dose (73,70% della popolazione oggetto di dose booster).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.