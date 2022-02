Covid. Domenica 6 febbraio a Sona 38 positivi in meno. Nel veronese scendono sotto i 40mila gli attualmente positivi

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi domenica 6 febbraio per il Comune di Sona registra 1 ricoverato in meno rispetto a ieri (4 complessivi). I positivi sono 38 in meno (447 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (6 complessivi). Si registrano 28 positivi in meno (492 casi complessivi).

Nel veronese si registrano 1.486 nuovi casi nelle 24ore, che fanno a 39.892 gli attualmente positivi, con 1 decesso. I ricoveri sono 4 in più in area non critica (334 totali) e 1 in meno in terapia intensiva (32 totali). In Veneto da ieri i nuovi casi sono 7.470. con 12 decessi. I ricoveri 7 in più in area non critica (1.710 totali) e 6 in più in terapia intensiva (162 totali).

Alle 06.18 di oggi 6 febbraio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.554.380. Nel veronese ieri sono state somministrate 6.300 dosi, per un totale di 1.961.270 da inizio della campagna vaccinale. L’81,5% della popolazione residente nel territorio scaligero ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 55,5% anche la terza.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 130.558.340 Sono 49.264.474 le persone con almeno una dose (91,21% della popolazione over 12), 47.712.642 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (88,34% della popolazione over 12) e 34.976.995 le persone che hanno fatto la terza dose (82,26% della popolazione oggetto di dose booster).