Covid. Domenica 30 gennaio a Sona 31 positivi in meno. In Veneto forte calo dei ricoveri in area non critica

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi domenica 30 gennaio per il Comune di Sona registra un numero di ricoverati invariato rispetto a ieri (6 complessivi). I positivi sono 31 in meno (615 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Si registrano 48 positivi in meno (630 casi complessivi).

Nel veronese sono 2.086 i nuovi casi nelle 24 ore, con 3 decessi. I ricoveri sono 1 in meno in area non critica (369 totali) e 1 in più in terapia intensiva (38 totali). In Veneto da ieri sono 11.233 i nuovi casi, con 13 decessi. I ricoverati sono 20 in meno in area non critica (1.759 totali) e 3 in più in terapia intensiva (185 totali).

Alle 06.13 di oggi 30 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.246.052. Sono 43.064 vaccinazioni effettuate ieri in Veneto. Si tratta di 2.331 prime dosi (3.214.599 il totale), 5.948 cicli completi (4.362.108) e 34.785 booster (2.783.033). A Verona ieri sono state eseguite 7.123 vaccinazioni: Nel territorio scaligero 81,1% ha eseguito almeno una dose e il 51,6% ha ricevuto anche la terza.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 127.538.360 Sono 48.970.157 le persone con almeno una dose (90,67% della popolazione over 12), 47.313.660 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (87,60% della popolazione over 12) e 32.910.171 le persone che hanno fatto la terza dose (83,23% della popolazione oggetto di dose booster).