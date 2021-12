Covid. Domenica 26 dicembre a Sona 8 positivi in meno. Nel veronese aumentano i ricoveri

Il dato Covid elaborato dall’ULSS9 di oggi domenica 26 dicembre per il Comune di Sona registra 8 positivi in meno rispetto a ieri (159 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 10 positivi in meno rispetto a ieri (227 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (227 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (3 complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 8 positivi in meno rispetto a ieri (187 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (187 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). A Pescantina oggi si registrano 13 positivi in meno rispetto a ieri (194 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (194 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Sommacampagna oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (108 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (108 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 6 positivi in meno rispetto a ieri (164 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (164 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Verona città oggi si registrano 90 positivi in meno rispetto a ieri (1.791 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (20 complessivi).

Nel veronese, anche a causa di un numero molto ridotto di tamponi effettuati rispetto ai giorni precedenti, i nuovi positivi sono 252 (a Natale erano stati 1.030), con 0 decessi. I ricoveri sono 2 in più in area non critica (140 totali) e 1 in più in terapia intensiva (24 totali). In Veneto da ieri i nuovi positivi sono stati 2.093 positivi (5.402 il giorno di Natale), con 1 decesso. I ricoveri sono 10 in meno in area non critica (178 totali) e 2 in meno in terapia intensiva (172 totali).

Alle 06.16 di oggi 26 dicembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 8.882.315 su un totale di 9.171.815 dosi consegnate (percentuale del 96,08%).

Secondo il report vaccini anti Covid-19 di presidenza del consiglio dei ministri, Commissario straordinario e ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 108.226.482. Sono 47.943.017 le persone con almeno una dose (88,77% della popolazione over 12), 46.210.620 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (85,56% della popolazione over 12) e 17.053.754 le persone che hanno fatto la terza dose (55,01% della popolazione oggetto di dose booster).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.