Nei giorni in cui si conferma che il Veneto da lunedì 26 aprile torna in zona gialla (rafforzata), e che il presidente Zaia ha scritto una lettera aperta ai veneti per richiamare tutti al valore della responsabilità personale, il dato Covid di oggi domenica 25 aprile per il Comune di Sona registra 12 positivo in meno rispetto a ieri (58 casi complessivi).

Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 11 positivi in meno rispetto a ieri (66 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 110 i nuovi casi dalle 17 di ieri alle 8 di oggi, con 3 decessi, I ricoveri sono 5 in meno in area non critica e 1 in più in terapia intensiva.

In Veneto sono 475 i nuovi casi registrati da ieri pomeriggio, con 6 i decessi. I ricoveri sono 12 in meno in area non critica e 1 in meno in terapia intensiva.

Alle 17.10 di oggi 25 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.479.562, su un totale di 1.619.850 dosi consegnate (percentuale 91,3%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 17.592.423.

