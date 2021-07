Il dato Covid di oggi domenica 18 luglio per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (18 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (53 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono stabili rispetto a ieri (1 complessivo)

A Castelnuovo del Garda oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (7 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Pescantina oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (35 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Sommacampagna oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (15 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (7 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Verona città oggi si registrano 14 positivi in meno rispetto a ieri (448 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (8 complessivi).

Nel veronese sono 138 i nuovi casi di positività tra le 8 di ieri e le 8 di questa mattina, con 0 decessi. I ricoverati sono 1 in più in area non critica (19 totali) e 1 in meno in terapia intensiva (5 totali). In Veneto sono 379 i nuovi casi in 24 ore, con 0 decessi. I ricoveri sono 1 in più in area non critica (239 totali) e 1 in meno in terapia intensiva (16 totali).

Alle 6.08 di oggi 18 luglio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 4.921.436 su un totale di 5.375.229 dosi consegnate (percentuale del 91,6%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 61.102.987 e sono 26.760.925 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (49,55% della popolazione over 12).

