Covid: Dal 15 ottobre green pass necessario per accedere a qualsiasi luogo di lavoro

Diventa ufficiale quello di cui si parlava ormai da settimane. Dal 15 ottobre al 31 dicembre per accedere a qualsiasi luogo di lavoro bisognerà avere il green pass.

Dopo bar, ristoranti, palestre, cinema, il governo ha deciso di estendere l’obbligo del certificato verde ai lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato. La regola vale anche per partite Iva, chi lavora con prestazioni occasionali e autonomi, artigiani e colf che dovranno mostrare il green pass per svolgere la propria attività e per accedere in piccole, grandi o medie aziende.

Il nuovo decreto del governo vale anche per i volontari e per chi fa attività di formazione, anche con contratti esterni. Restano esclusi gli under 12 e chi non può vaccinarsi sulla base di una certificazione medica. Niente più attesa di quindici giorni per i guariti dal Covid: il green pass sarà rilasciato subito dopo la prima dose di vaccino.

Il controllo del certificato verde spetta, nel pubblico come nel privato, ai datori di lavoro e le verifiche potranno essere anche a campione.

Il decreto ha previsto che, dove possibile, il check sulla validità delle certificazioni verdi avvenga all’ingresso, ovvero al momento dell’accesso dei lavoratori in uffici, aziende, fabbriche, banche, prefetture, commissariati, caserme, centri commerciali o alberghi. I datori di lavoro devono anche individuare, con un atto formale, chi si occuperà materialmente dell’accertamento e della contestazione delle violazioni. Nel caso di idraulici o elettricisti saranno i padroni di casa a controllare il pass.

Le sanzioni prevedono che la retribuzione non sia dovuta dal primo giorno di assenza. Lo stop allo stipendio dei dipendenti scatta fin dal primo giorno per i lavoratori del pubblico e del privato che non abbiano il certificato verde. Nel pubblico chi non ha il Green Pass è ritenuto “assente ingiustificato” e dopo il quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso. Nel privato invece il lavoratore è assente senza diritto alla retribuzione fino a presentazione del pass. Nessuna conseguenza disciplinare e niente licenziamenti, in entrambi i casi. I lavoratori che verranno individuati in un luogo di lavoro senza pass rischiano sanzioni da 600 a 1.500 euro.

Per avere il green pass restano valide tre condizioni, ma con qualche novità. I vaccinati potranno scaricarlo (e stamparlo) dopo 15 giorni alla prima dose. Per i guariti dal Covid invece si cambia: niente più attesa perché il decreto prevede che potranno avere la certificazione verde subito dopo la prima somministrazione. La terza via per avere il pass è il tampone antigenico o molecolare che, tranne che per le persone con disabilità o fragili ed esenti dalla vaccinazione, sarà però a carico dei lavoratori. Le farmacie devono adeguarsi ai prezzi calmierati dei test antigenici rapidi (15 euro per i maggiorenni, 8 euro per i minorenni). Tra qualche giorno arriverà il via libera all’estensione a 72 ore della validità del green pass con i test molecolari, resta a 48 quella con gli antigenici.