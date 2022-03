Covid. Da venerdì cambiano le regole: Per lavorare sufficiente il green pass base

Con la pubblicazione del Decreto Riaperture sulla Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore le nuove regole per la gestione della pandemia Covid.

Riassumendole, a partire da venerdì primo aprile è sufficiente il green pass base per accedere al luogo di lavoro, a prescindere dall’età del lavoratore, quindi anche se over 50.

Gli insegnanti non vaccinati sospesi dal servizio senza stipendio, non licenziati, potranno rientrare a scuola con il green pass base, ma verranno adibiti a diversa mansione. L’obbligo vaccinale per gli insegnanti (dose booster compresa) resta comunque fino al 15 giugno, chi non si vaccina va dunque incontro alla sanzione di 100 euro. Dal primo maggio il green pass non verrà più richiesto.

Rimane invece fino al 31 dicembre l‘obbligo vaccinale per personale sanitario e delle Rsa.

Sempre da venerdì prossimo primo aprile il green pass non sarà più necessario per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale, se non per i trasporti a lunga percorrenza fino al 30 aprile. Con il primo aprile, inoltre, si torna alla capienza al 100% negli stadi, negli impianti sportivi e nei palazzetti. Da quella data il green pass non è più necessario per accedere a uffici pubblici, negozi (inclusi quelli che forniscono servizi alla persona), hotel, poste, banche, bar/ristorante e consumare stando all’aperto, sagre, fiere, centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto, parchi tematici.

L’obbligo di green pass base rimane invece fino al 30 aprile per accedere ai servizi di ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, svolti da qualsiasi esercizio, con esclusione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi/strutture ricettive riservati ai clienti; catering e mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici o privati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e competizioni sportive all’aperto.

Rimane l’obbligo del green pass rafforzato fino al 30 aprile per accedere a sale da gioco, sale bingo, sale scommesse, casinò, centri benessere al chiuso, discoteche, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso, congressi e convegni, feste, dopo cerimonie, o eventi assimilati che si svolgono al chiuso, centri culturali, sociali, ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce.

A scuola dal primo aprile anche con più di 4 casi positivi in una stessa classe si resterà tutti in aula tranne i contagiati che seguiranno le regole dell’isolamento e per i quali, su richiesta, potrà essere attivata la Dad. Le nuove regole valgono per tutti, dall’asilo fino alle superiori, per gli alunni vaccinati e per quelli che non lo sono. Dai sei anni in su, in caso di contatto con un positivo, si dovrà portare la mascherina Ffp2 per 10 giorni. Altrimenti, fino alla fine dell’anno, gli over 6 dovranno andare a scuola con la chirurgica. Se compaiono sintomi, al primo e al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con un positivo, andrà effettuato un test rapido o molecolare (anche autosomministrato).

Fino al 30 aprile rimane l’obbligo di mantenimento delle mascherine nei luoghi al chiuso e sui mezzi di trasporto pubblici.

Dal primo maggio il green pass viene abolito.