Covid: Da oggi obbligo green pass per servizi alla persona, dal primo febbraio anche per entrare in molti negozi

Da oggi 20 gennaio entrano in vigore nuove norme anti Covid-19, che estendono l’uso del green pass e del green pass rafforzato a sempre più luoghi e attività. Inoltre, nelle prossime settimane la durata del green pass rafforzato si ridurrà a sei mesi e scatteranno le multe per le persone con più di 50 anni che non hanno ancora ricevuto la vaccinazione.

Ma ecco le novità nel dettaglio.

Da oggi giovedì 20 gennaio

Da oggi il green pass base, cioè ottenibile anche con un tampone negativo, o rafforzato, è necessario per accedere a tutti i servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri o estetisti.

Da martedì 1 febbraio

Dal primo febbraio l’obbligo di presentare il green pass base o rafforzato verrà esteso anche a tutti gli uffici pubblici, quindi comuni, province o regioni, ai servizi pubblici, come le poste, ai servizi bancari e finanziari. Green pass necessario anche per fare shopping o acquisti in quasi tutti gli esercizi commerciali. Unica eccezione dovrebbe essere una lista di attività ritenute essenziali (che il Governo sta definendo) come gli alimentari, i supermercati, i mercati, le farmacie e parafarmacie, gli ottici, i benzinai.

Inoltre, dal primo febbraio la durata del green pass rafforzato passerà da nove a sei mesi. Quindi chi ha ricevuto la seconda dose da più di sei mesi dovrà fare anche la terza per non vedere scadere la propria certificazione.

Dal primo febbraio entra in vigore anche la sanzione di 100 euro (applicabile una sola volta) che riguarda gli over 50 che, a quella data, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che non lo hanno completato o che non abbiano fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi” (vale a dire il “booster”). Il decreto legge stabilisce, inoltre, che i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”. La sanzione per gli over 50 non vaccinati è di competenza del ministero della salute per il tramite dell’agenzia delle entrate: il ministero avvalendosi dell’Agenzia comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine di dieci giorni dalla ricezione per comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale.

Da martedì 15 febbraio

I lavoratori e le lavoratrici con più di 50 anni, sia del settore pubblico che del privato, dovranno avere il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro. Dovranno quindi essere in possesso di un certificato che dimostri l’avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid-19, mentre il green pass base ottenuto con il tampone non sarà più riconosciuto. I datori di lavoro saranno soggetti a multe dai 600 ai 1.500 euro nel caso non svolgano correttamente i controlli sul personale.