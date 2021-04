Ascolta questo articolo

Come anticipato qualche giorno fa dal presidente Zaia, da oggi è online il portale unico per la regione Veneto per prenotare la vaccinazione contro il Covid-19.

Per raggiungere il sito è possibile CLICCARE QUI e selezionare la propria ULSS di competenza, che è la 9 per i veronesi. Va quindi inserito il proprio codice fiscale.

Se per motivi di età o di categoria si può già prenotare la propria vaccinazione (le annate verranno inserite al progredire della campagna vaccinale), si viene portati in un’area del portale nella quale è possibile scegliere il centro vaccinale dove effettuare la vaccinazione.

In caso, invece, non si rientri ancora tra i vaccinabili il portale restituisce il messaggio “Attenzione non appartieni alle categorie che attualmente possono prenotare”. Con anche l’indicazione che se invece si ritenesse di essere tra le categorie vaccinabili e non si riuscisse comunque a prenotare va chiamato il numero verde 800462340.

Se si è tra i vaccinabili si può quindi scegliere il giorno e l’ora per la vaccinazione. E’ necessario poi indicare una mail o un numero di telefono (proprio o di una persona di fiducia) sul quale viene inviata la ricevuta di avvenuta prenotazione. Questa ricevuta va stampata e portata con sé quando ci si reca a vaccinarsi.

Importante segnalare che il tipo di vaccino da utilizzare viene individuato da un medico prima della somministrazione, in base all’età e al quadro clinico di chi si vaccina.