Covid: Da oggi addio quarantena per chi ha la terza dose (o la seconda da meno di 4 mesi). Ecco le nuove regole

Dal 10 gennaio scattano le nuove regole approvate la sera del 29 dicembre dal governo. Ma alcune entrano in vigore già da oggi.

La vera rivoluzione interessa la quarantena, che da oggi non riguarda più i contatti di un positivo che hanno già ricevuto la terza dose o la seconda ma da meno di quattro mesi.

Chi non ha il green pass rafforzato, che viene rilasciato a vaccinati e guariti, a partire dal 10 gennaio sarà impossibilitato a partecipare ad attività sociali, ricreative, sportive e pure a salire sui trasporti pubblici. L’unico ambito su cui il super green pass non è stato esteso è di fatto il lavoro (e lo studio), salvo dove vige l’obbligo vaccinale per i dipendenti: la decisione è probabilmente rimandata al 5 gennaio.

Ecco per punti tutte le nuove regole.

Quarantena: come cambia (da oggi, non dal 10 gennaio)

Per i positivi sintomatici e asintomatici non cambia nulla, le regole restano le stesse applicate fino ad ora e già descritte. Ovvero almeno 10 giorni di quarantena dalla comparsa dei sintomi, più un test molecolare negativo. I contatti stretti di un positivo che hanno già fatto il booster o due dosi di vaccino da meno di quattro mesi non avrà più obbligo di quarantena che sarà sostituita da un regime di autosorveglianza: in assenza di sintomi si potrà continuare ad andare in giro con alcune accortezze: indossare una mascherina Ffp2 per dieci giorni, evitare di frequentare posti chiusi e affollati come cinema, teatri, stadi e dopo cinque giorni effettuare un tampone anche antigenico di controllo. I contatti stretti vaccinati da più di 4 mesi o senza booster dovranno rispettare una quarantena di 5 giorni al termine della quale è previsto un test anche rapido di controllo. Per i contatti stretti non vaccinati nulla cambia: chi entra in contatto con un positivo dovrà rimanere a casa 10 giorni e potrà uscire solo dopo un tampone negativo o, in alternativa, restare in isolamento per 14 giorni. Le nuove norme entrano in vigore da oggi.

Green pass rafforzato: dove sarà obbligatorio dal 10 gennaio

Oltre a tutte le attività per cui l’obbligo di green pass rafforzato rilasciato a guariti o vaccinati è già richiesto, dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) sarà obbligatorio per gli over 12 anche per salire su tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni a lunga percorrenza e regionali, navi, autobus, metropolitane, tram, pullman. Dovrà essere esibito anche per consumare in bar e ristoranti anche all’aperto (ai non vaccinati resta solo il delivery e l’asporto), per soggiornare negli alberghi e in tutte le strutture ricettive, per partecipare alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose (come i matrimoni, i battesimi, le comunioni o le unioni civili), per le sagre e le fiere, per i congressi. Diventa obbligatorio anche per frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto o fare sport di squadra in impianti non coperti. E sarà necessario pure per prendere un qualsiasi impianto di risalita.

Capienza ridotta negli stadi e nei palazzetti

Sempre dal 10 gennaio verrà ridotta la capienza per gli impianti sportivi all’aperto che passa al 50% di quella massima consentita e al 35% al chiuso. Resta obbligatorio anche qui, già da ora, l’obbligo di Super Green Pass, va indossata la mascherina Ffp2 ed è vietato consumare cibi e bevande.

Fino al 31 gennaio niente feste e discoteche

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Restano anche sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Nelle abitazioni private invece non sono proibite le feste e non c’è un limite al numero di partecipanti ma davanti a centomila contagi resta raccomandato di limitare gli inviti, indossare le mascherine, areare i locali frequentemente.

Le mascherine Ffp2 obbligatorie e a prezzi calmierati

È già in vigore, e lo sarà fino alla fine dello stato di emergenza l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 in cinema, teatri, stadi all’aperto e palazzetti dello sport e, alla loro riaprtura, ipotizzata dal 1° febbraio 2022, in locali per la musica dal vivo o l’intrattenimento, discoteche. Inoltre in tutti questi luoghi, se al chiuso, è vietato consumare cibo e bevande. Le Ffp2 vanno già indossate anche a bordo dei mezzi di trasporto: dagli aerei ai treni, dai traghetti agli aliscafi, ma pure su bus, tram, pullman e metropolitane. Il commissario all’emergenza Covid Figliuolo stabilirà prezzi calmierati con le farmacie.