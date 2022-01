Covid: Da lunedì i tamponi di fine quarantena gratuitamente e in farmacia

Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto di oggi il presidente Luca Zaia ha annunciato un’importante novità che interessa le quarantene da Covid.

Per il tampone di fine isolamento del positivo che deve certificare la sua negatività, oltre che nei Covid point, da lunedì si potrà andare con documento dell’Ulss o del medico, anche in farmacia o dal medico di base o dal pediatra di libera scelta, che useranno un test di prima generazione. “Spero che così venga eliminata l’angoscia delle code”, ha concluso Zaia.

Da lunedì anche i contatti scolastici, per i tamponi di fine quarantena, potranno andare gratuitamente in farmacia. Potevano già farlo prima, ma ora il servizio come si diceva sarà gratuito.

Soddisfatto di questa decisione anche il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi. “Questa novità risolve un problema enorme – ha dichiarato Mazzi al Baco -. Lo avevamo chiesto anche noi sindaci veronesi al direttore generale dell’Ulss9 Girardi”.