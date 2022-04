Covid: Da domenica primo maggio stop al green pass. E addio alle mascherine (con qualche eccezione)

Come ampiamente annunciato, da domenica primo maggio il green pass non è più obbligatorio per viaggiare, sedersi al tavolo di un ristorante o assistere a uno spettacolo aperto al pubblico. Cade anche l’obbligo della mascherina, che rimane fino al 15 giugno solo nei luoghi chiusi dove vi è più rischio di contagio.

Andando con ordine, finisce quindi l’obbligo della mascherina per i pubblici dipendenti ma ogni datore di lavoro impartirà le necessarie indicazioni tenendo conto delle condizioni dei luoghi di lavoro e della prestazione lavorativa dei dipendenti. Si raccomanda la FFP2 per chi lavora a contatto con il pubblico.

Nei negozi, nei supermercati e in tutte le aziende private non c’è più obbligo di indossare la mascherina ma potranno essere siglati accordi tra il datore di lavoro e i dipendenti per farle indossare in alcune situazioni di rischio. Anche qui, si raccomanda comunque di utilizzarla nei luoghi affollati e dove non è possibile mantenere il distanziamento.

Per quanto riguarda i clienti, l’ingresso in tutti i locali pubblici e privati sarà libero si raccomanda comunque la massima cautela soprattutto quando si sta in luoghi chiusi e dove c’è una forte presenza di persone.

A scuola resta l’obbligo di indossare la mascherina fino alla fine dell’anno scolastico per gli studenti sopra i sei anni di età

Dal primo maggio al 15 giugno rimane invece obbligatorio indossare le mascherine FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati. Negli stadi non bisognerà indossare alcun tipo di protezione, mentre le FFP2 saranno ancora obbligatorie fino al 15 giugno per le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Da domenica fino al 15 giugno sarà ancora obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e su quelli del trasporto pubblico locale. La regola vale sia per i lavoratori sia per i clienti.

Dal primo maggio niente mascherina nei bar e nei ristoranti, nei pub e anche se si consuma al bancone oppure ci si alza dal tavolo. Niente mascherine nemmeno in discoteca e in tutti gli altri locali pubblici o aperti al pubblico. Anche per chi svolge attività sportiva nelle palestre o piscine al chiuso per accedere agli spogliatoi la mascherina non è più prevista.

Negli ospedali e nelle strutture sanitarie è confermato l’obbligo di usare la mascherina per medici e operatori, ma anche per pazienti e accompagnatori. Fino al 31 dicembre resta anche l’obbligo vaccinale e di esibire il green pass rafforzato per chi lavora nelle strutture sanitarie. L’obbligo vaccinale rimane fino al 15 giugno anche per over 50, forze dell’ordine e personale scolastico.