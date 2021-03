Covid: Aperte le prenotazioni per la vaccinazione dedicata agli ultra ottantenni

In giorni in cui finalmente sembra crescere l’intensità della campagna vaccinale, si apre in queste ore un’importante possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19 per gli over ottantenni veronesi.

L’Asl ha infatti attivato un modulo online per prenotare la somministrazione del vaccino per le giornate di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 marzo.

La vaccinazione si terrà presso la Fiera di Verona, durante la mattina sarà somministrato il vaccino Pfizer mentre nel pomeriggio il vaccino disponibile è AstraZeneca. Clicca sul pulsante qui sotto per prenotare la vaccinazione, viene richiesto il codice fiscale dell’ultra ottantenne ed un numero di telefono di contatto.