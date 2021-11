Sono aperte in Veneto le prenotazioni della terza dose di vaccino (dose “booster”) per gli over 40.

La prenotazione va effettuata, come per le precedenti dosi, sul sito della regione Veneto CLICCANDO QUI, inserendo il codice fiscale e le ultime sei cifre del tesserino sanitario.

Quando si entra nel sistema, le date proposte partono dalle prime utili dopo i sei mesi dell’effettuazione della seconda dose.