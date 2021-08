Covid. Ancora tanti posti per la vaccinazione in Veneto. Girardi: “Disponibilità speciale per le società sportive”

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia, nella campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione Covid 19, ha istituito una settimana straordinaria, dal 6 al 13 agosto, aperta alla popolazione.

Sono ancora disponibili molte vaccinazioni, con ampia disponibilità di giorni e orari, prenotabili tramite il consueto portale della regione.

“L’Azienda Ulss 9 – spiega il direttore generale Girardi (nella foto) – vorrebbe incentivare questa opportunità coinvolgendo anche le società sportive di Verona e provincia mettendo a disposizione giorni e orari dedicati, da poter concordare già in questa settimana per sensibilizzare il mondo dello sport in particolare le fasce giovanili previste dagli attuali indirizzi scientifici”.

“Si chiede pertanto – prosegue Girardi – a chi fosse interessato a concordare modalità operative per l’effettuazione di una campagna vaccinale dedicata, di contattare cortesemente il SISP dell’Azienda Ulss 9 Scaligera”.

La comunicazione va inviata all’indirizzo mail domiciliazione.vaccino.covid19@aulss9.veneto.it e mettendo in conoscenza uocsociale@aulss.veneto.it, con oggetto “Campagna vaccinale covid19 società sportive”, al fine di comunicare l’interesse segnalando anche il potenziale numero di atleti aderenti, oltre ai recapiti di contatto.