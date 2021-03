Covid a Sona. L’intervista del sabato al sindaco Mazzi: “Un errore chiudere le scuole, a Sona siamo in sicurezza”

Ascolta questo articolo

Di nuovo in zona rossa, ci apprestiamo a vivere l’ennesima festività di restrizioni. E, mentre la primavera colora la natura, stiamo ancora aspettando che la rinascita faccia capolino anche nei nostri cuori, sconfortati dal prolungarsi di questa situazione d’emergenza e dalle sue pesantissime ricadute sociali, economiche e psicologiche.

Qualche luccichio nel buio inizia ad illuminare la prospettiva del futuro, anche grazie al procedere della campagna vaccinale, ma la strada per uscirne appare ancora lunga. Tuttavia, non si può far altro che guardare con speranza e fiducia alla luce in fondo al tunnel, che prima o poi vedremo finalmente accendersi. Facciamo il punto con il sindaco Gianluigi Mazzi, nella 25esima intervista del sabato dall’arrivo del Covid nel territorio sonese.

Sindaco, cosa pensa del fatto che siamo tornati in zona rossa?

È stata una misura molto criticata, ma è stata anche spiegata. Questa volta, la zona rossa è stata anticipata rispetto ai valori medi registrati prima di Natale, perché l’intento era quello di aggredire la curva dei contagi, per fare in modo di smorzarla prima che impennasse. Data questa spiegazione, io condivido la decisione che è stata presa. Molto spesso c’è un problema di comunicazione: capita che i diversi provvedimenti vengano letti male, con interpretazioni personali non corrette. E a volte, anche quando si cerca di spiegarli, la critica viene sollevata a prescindere, sembra quasi che le spiegazioni non vengano nemmeno lette.

E qual è la sua posizione sulla chiusura delle scuole?

Sulla decisione di chiudere le scuole io sono critico. Nel nostro territorio ci sono stati pochi casi di contagi in ambito scolastico, e sempre ben gestiti: quindi, la situazione analizzata a livello sonese – non conosco ovviamente le situazioni di altri territori – non avrebbe giustificato un tale provvedimento. Nella scuola ci sono regole rigide, che vengono fatte rispettare. E visti anche gli investimenti che sono stati fatti per riaprire in sicurezza, penso ad esempio ai nuovi banchi che abbiamo comprato per sostituire quelli che c’erano, ritengo che la chiusura delle scuole avrebbe potuto essere evitata. Insomma, io le scuole le avrei tenute aperte.

Come procede la campagna vaccinale nel nostro territorio?

Il numero dei vaccini è ben definito e l’organizzazione funziona, come ho avuto modo di verificare di persona al bocciodromo di Bussolengo. In questo periodo, ognuno chiede di essere vaccinato il prima possibile, ma sono state date delle priorità e queste vanno rispettate. C’è chi mi scrive chiedendo se posso fare qualcosa per anticipare il suo turno, magari perché ha un genitore anziano da accudire: a me dispiace, ma non posso soddisfare queste richieste. La pianificazione è stabilita a livello regionale e, per alcuni aspetti, a livello di singola Ulss.

Nei giorni scorsi, il caso del vaccino AstraZeneca – la cui somministrazione è stata sospesa per verifiche a seguito di alcune morti sospette, per poi ricevere il via libera a ripartire – ha sollevato diverse polemiche. Come sindaco, è stato coinvolto in questa questione?

Mi sono arrivate alcune e-mail di cittadini che mi hanno chiesto di agire nei confronti delle istituzioni superiori per chiedere un’obiezione di coscienza o, addirittura, una presa di posizione contraria rispetto alla somministrazione di qualsiasi vaccino anti-Covid. Io invece rispondo che il vaccino bisogna farlo, è fondamentale. Riporto sempre l’esperienza di malattie per cui sono stato vaccinato da piccolo, che ora non esistono più. Sono convinto che la medicina ci aiuti a vivere più a lungo e a vivere meglio.

Com’è la situazione delle infrazioni nel territorio sonese?

Negli ultimi giorni della zona arancione, la polizia locale ha dato la prima sanzione dall’inizio dell’emergenza per il mancato rispetto delle restrizioni anti-Covid. A non aver rispettato le regole è stato un bar di Lugagnano, che ha preso la multa ed è stato chiuso per cinque giorni. Un altro bar, sempre della frazione, ha avuto un ultimatum pre-chiusura. Queste esperienze sono la dimostrazione che al rosso ci siamo arrivati a causa di alcune precise responsabilità. È facile arrabbiarsi, ma occorre tenere presente le responsabilità di alcuni esercizi commerciali e anche la persistenza di alcune cattive abitudini. Ad esempio, continuano ad arrivare segnalazioni su un gruppo di ragazzi che, dopo il coprifuoco, si trovano in via Dei Prussiani, con i loro motorini, a fumare e a divertirsi. Allora, non dobbiamo solo arrabbiarci perché lo Stato, prendendo una decisione forte, ha posto il Veneto in zona rossa, ma dobbiamo anche pensare che ci sono concittadini che non rispettano le norme. La scorsa primavera il virus faceva paura, ora molti lo vedono come una cosa lontana e sono incuranti delle norme. A rispettare le restrizioni sono le persone che ne hanno capito l’importanza e, fra queste, ci sono purtroppo anche cittadini che hanno perso qualche familiare. È vero che in zona arancione ci si poteva vedere, ma superare i limiti con disinvoltura e con strafottenza dimostra che troppa libertà fa male.

In un momento di nuove pesanti restrizioni, è importante trovare qualche possibilità di respiro. Può dare qualche consiglio a riguardo?

È vero che dobbiamo stare a casa, ma la passeggiata è permessa. Invito le persone, da sole o – se accompagnate – a distanza di due metri, a uscire per fare due passi. Ecco, mi sento di dire anche ai congiunti di rispettare le distanze, perché due persone che girano attaccate potrebbero dare un esempio che potrebbe essere mal interpretato. Nel decreto si dice che l’attività motoria è consentita in “prossimità”, e per quanto mi riguarda questo concetto è rispettato fintanto che si sta nel proprio paese. Quindi, a passeggiare nel paese non ci sono problemi. Dunque, le possibilità di uscire per prendere una boccata d’aria ci sono: anche i genitori vadano a passeggio con i figli o invitino i figli a fare una passeggiata. Sempre, però, nel rispetto delle regole, ripeto. Perché, invece, i ragazzi che alle 23.30 sono in giro con il motorino non le stanno rispettando: non solo violano il coprifuoco, ma non stanno nemmeno facendo attività motoria.

Secondo lei, quando usciremo da questa zona rossa?

Dal punto di vista statistico, il picco peggiore dovrebbe essere stato ieri, quindi io mi auguro che venga confermato il ritorno in arancione dopo Pasqua. Vero è che nella terapia intensiva dell’ospedale di Villafranca la situazione è critica. Io spero che per l’estate si possa tornare ad una maggior normalità, ma anche che a differenza di quanto avvenuto l’anno scorso ci sia una maggior responsabilità, oltre che maggiori azioni propedeutiche, per evitare di arrivare in autunno nella stessa situazione di quest’anno. Insomma, mi auguro che l’estate segni uno stop definitivo, e non un’altra pausa per poi riprendere in autunno con le stesse preoccupazioni di quello appena trascorso.

A inizio anno, l’entrata del Covid nella casa di riposo di Lugagnano, con molti contagiati e anche alcuni morti, e nella Comunità alloggio “Giubileo 2000” di Palazzolo aveva sollevato molta preoccupazione. Com’è ora la situazione nella due realtà?

L’allarme è rientrato, le persone contagiate si sono negativizzate.

A fronte di una situazione di difficoltà generale che si sta prolungando, quali iniziative sta mettendo in atto o sta programmando il Comune?

Abbiamo ricevuto dalla Protezione civile del Veneto una fornitura di mascherine chirurgiche e ffp2 e di taniche di gel, che abbiamo deciso di distribuire alle scuole di Sona e Lugagnano, alla Comunità alloggio “Giubileo 2000”, alla casa di riposo “Papa Giovanni Paolo II”, alla casa per anziani “Il girasole”, e alla polizia locale. Nel mese di maggio, con la prima variazione di bilancio, dato il prolungarsi delle restrizioni, pubblicheremo un nuovo bando per aiutare gli esercizi commerciali e un altro bando per continuare a supportare le famiglie degli alunni nell’acquisto di dispositivi elettronici per la dad (a questo proposito, le scuole hanno confermato che c’è stata una minor richiesta rispetto all’anno scorso, quindi significa che il primo supporto che avevamo promosso in questa direzione ha avuto effetti positivi). Il Comune sta operando sempre più nel processo di gestione online, per offrire sempre più servizi ai cittadini senza che vi sia necessità di farli venire in municipio.

Ieri è stata la Festa del papà; con i suoi tanti impegni da sindaco, notevolmente appesantiti dalla gestione della situazione di emergenza che ormai da mesi stiamo vivendo, riesce a ritagliare il tempo da dedicare ai suoi figli?

Ritaglio tempi serali, come capita in tutte le case dove ci sono papà, ma anche mamme, che lavorano tutto il giorno. Da quando mi sono avventurato nell’esperienza di sindaco, qualche momento per i miei figli è stato ahimè sacrificato, ma cerco sempre di dar peso alla qualità del tempo che passo con loro. In questo periodo, mi capita spesso di arrivare a casa tardi, e quindi di godermeli solo a fine giornata. Ma i figli sono meravigliosi, capiscono le situazioni lavorative dei genitori. Pensando alla ricorrenza di ieri, mi sento di fare un augurio a tutti i papà: come la mamma è sempre la mamma, il papà è sempre il papà. Teniamolo a cuore.

Qualche altra riflessione, con riferimento particolare al periodo difficile che stiamo vivendo?

Ci sono tantissimi ragazzi che stanno soffrendo per questo lungo periodo di restrizioni, e purtroppo sono aumentati i casi di sofferenza psicologica, autolesionismo e attacchi di panico, anche nel nostro territorio. Ecco, sempre con riferimento alla festa di ieri, vorrei fare a tutti i papà anche l’appello di stare vicini ai loro figli, facendo attenzione a eventuali manifestazioni di disagio. Esistono strutture che possono dare supporto: ci sono i servizi sociali del Comune e ci sono i servizi dell’Ulss.