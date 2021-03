Covid a Sona. L’intervista del sabato al sindaco Mazzi: “Ecco come funziona la campagna vaccinale sul nostro territorio”

Ascolta questo articolo

Oggi, nell’intervista del sabato al sindaco di Sona Gianluigi Mazzi facciano il punto sull’andamento della campagna vaccinale nel nostro territorio. L’intento di questo articolo vuole essere quello di fornire un aggiornamento sulla situazione delle prenotazioni e delle somministrazioni, con le ultime informazioni arrivate dall’Ulss 9 questa settimana.

Come funzionano le prenotazioni per le giornate di oggi, domani e lunedì?

Le prenotazioni online per gli ultraottantenni possono essere effettuate sul portale https://serviziweb.aulss9.veneto.it/covidgest/vax/ per i giorni di oggi, sabato 27, domani, domenica 28, e lunedì 29 marzo presso i quattro Centri di Vaccinazione della Popolazione (CVP) di Verona, San Bonifacio, Bussolengo e Legnago. In particolare, il servizio di prenotazione è dedicato alle classi dal 1937 in giù, ma potranno accedervi anche gli anziani delle classi precedentemente coinvolte nella campagna, fino alla 1941, che non hanno ricevuto la lettera di convocazione, a causa del disguido che si è verificato con gli invii da parte di Poste Italiane, o che non hanno potuto andare all’appuntamento programmato. Invito a prenotarsi, perché anche per oggi pomeriggio ci sono ancora diversi vaccini a disposizione.

Come funzioneranno le prenotazioni a partire da martedì?

È stato annunciato che verrà attivato, il cui link sarà comunicato (ne daremo notizia su questo portale, NdR).

Come verranno gestiti i casi di cittadini che non si prenoteranno online?

Ci sarà un momento in cui si farà un conteggio preciso: dal numero totale degli ultraottantenni verranno sottratti quelli vaccinati o prenotati; gli anziani rimanenti, quindi coloro che non risulteranno né vaccinati né prenotati, riceveranno a casa la lettera di convocazione, che verrà recapitata da operatori del Comune, vedremo se dagli agenti della polizia locale, come faranno a Verona, o dai volontari di Protezione civile. Secondo una stima indicativa che è stata fatta, in tutta la provincia saranno circa 10mila gli ultraottantenni che risulteranno non vaccinati e non prenotati online, ai quali dovrà essere recapitata la convocazione cartacea.

Perché è stata predisposta la modalità di prenotazione online?

L’Ulss si è trovata dalla mattina alla sera ad avere a disposizione per i centri vaccinali personale aggiuntivo proveniente dagli ospedali. La volontà è stata quindi di portare le somministrazioni fino a 6mila al giorno e, dati i ritardi negli invii delle lettere di convocazione cartacea, il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è stato ritenuto quello di attivare un servizio di prenotazioni online. Specifico che, andando avanti, si prevede di arrivare fino a 7-8mila somministrazioni al giorno.

Se una persona che si è prenotata per un giorno, per un qualche imprevisto, poi non può andare cosa deve fare?

Per riprogrammare le sedute vaccinali, cioè per chiedere di poter cambiare data rispetto a quella prenotata, si può scrivere all’indirizzo e-mail vaccinazioni.covid@aulss9.veneto.it.

Quali sono i contatti per le informazioni?

Per informazioni di carattere organizzativo sull’emergenza Covid-19 e sulla campagna di vaccinazione, è stato attivato il numero verde aziendale 800936666, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 13. Per informazioni e quesiti di carattere sanitario sono attivi il numero verde regionale 800462340 e l’indirizzo email emergenza.coronavirus@regione.veneto.it.

Dove si trovano le informazioni sulle diverse fasi della campagna vaccinale?

Tali informazioni, che sono suscettibili di modifica e soggette ad aggiornamento periodico, sono disponibili sul sito della Regione del Veneto. Si tratta di una programmazione indicativa, che viene ipotizzata anche sulla base delle previsioni relative alla distribuzione dei vaccini. Informazioni aggiornate sono disponibili anche sul sito dell’Ulss 9 Scaligera. Raccomando ai cittadini di fare sempre riferimento a fonti ufficiali e autorevoli, evitando di basarsi sulle notizie che girano sui social e che rischiano di essere non attendibili, anche perché magari riguardano un territorio diverso dal nostro. Ricordo infatti che ogni Regione e ogni Ulss si sta organizzando con una propria sequenza operativa.

Come è previsto che avvengano le vaccinazioni per coloro che non possono recarsi nei centri vaccinali?

I medici di base si incontreranno la settimana prossima con i referenti dell’Ulss per definire le procedure per iniziare la vaccinazione dei pazienti fragili, che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare integrata. In questi casi, saranno i medici ad andare nelle case delle persone per la somministrazione. C’è da definire un aspetto tecnico per la gestione dei vaccini che devono essere conservati a temperature molto basse, i quali potrebbero essere tenuti in custodia dalle farmacie locali.

Il medico che si recherà nelle case per la vaccinazione dei pazienti fragili potrà vaccinare i conviventi, badanti o familiari, che si prendono cura di loro?

Questo andrà definito a breve, e dipenderà anche dalla disponibilità di vaccini.

Quando inizieranno le vaccinazioni dei cittadini sotto i 79 anni?

Prevedo fra venti giorni, massimo un mese, dopo l’entrata in campo dei medici di base per la somministrazione dei vaccini. In questo caso, verranno anche aggiunti dei punti di vaccinazione locale, dove i cittadini potranno recarsi per essere vaccinati dai dottori di medicina generale. Per i cittadini sonesi, il punto di vaccinazione locale potrebbe essere il palapesca del mercato ortofrutticolo di Sona e Sommacampagna, stiamo valutando. Nelle prossime settimane ci sarà una riunione con i volontari di Protezione civile, per definire il loro coinvolgimento nell’organizzazione e gestione di questa fase.

Quando comincerà invece la vaccinazione delle persone con patologie?

Finiti gli ultraottantenni, si inizieranno a vaccinare le persone che hanno fragilità legate a patologie. Si stanno cercando di definire le priorità sulla base delle diverse tipologie di problematiche.

Quale comportamento deve avere chi è vaccinato?

Chi è vaccinato sviluppa delle difese, ma questo non significa che debba togliere la mascherina. Anzi, a tutela degli altri, che magari non sono ancora stati vaccinati, il suo comportamento deve rimanere quello che è sempre stato in questi mesi. Fino a quando non si raggiungerà l’immunità di gregge, non bisogna abbassare la guardia.

Una riflessione conclusiva?

Torno a ribadire l’importanza di vaccinarsi, insisto su quanto questo sia fondamentale. Prima ci vaccineremo, prima risolveremo questa situazione problematica. È insensato non voler fare il vaccino e poi lamentarsi di essere chiusi in casa. Piuttosto, lamentiamoci del fatto che le vaccinazioni non procedono in maniera abbastanza celere, ma evitiamo di consigliare di non fare il vaccino. Occorre anzi trasmettere ai familiari e alle persone vicine la necessità di farsi vaccinare.