Ascolta questo articolo

Il passaggio del Veneto in zona rossa comporta anche per Sona che da lunedì e verosimilmente fino a dopo Pasqua la chiusura, oltre che di tutte le scuole dai nidi alle superiori, anche degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, tranne quelli considerati essenziali.

Al contrario di quanto previsto dai precedenti provvedimenti, da lunedì dovranno chiudere anche parrucchiere, barbieri ed estetisti.

Per aiutare gli imprenditori in questo passaggio nuovamente complicato, il sindaco Gianluigi Mazzi ha deciso questa mattina in via assolutamente straordinaria di permettere ai negozianti e a parrucchiere, barbieri ed estetisti del Comune di Sona di tenere aperto i loro esercizi nella giornata di domenica 14 marzo.

Per poter aprire è sufficiente inviare una mail all’indirizzo PEC del Comune sona.vr@cert.ip-veneto.net, indirizzata al Sindaco, nella quale si comunica l’apertura con indicati gli orari nei quali si terranno le porte aperte.

Il provvedimento non riguarda i negozi e gli esercizi della Grande Mela, che essendo un centro commerciale è soggetto ad altre normative.