Covid a scuola: E’ tempo di passare alla fase della convivenza con il virus, per salvare il presente dei nostri figli

Questa mattina, dove aver accompagnato entrambi i miei figli a scuola, sono riuscita a ritagliarmi un po’ di tempo per leggere qualche notizia dai quotidiani. A colpirmi sono state le dichiarazioni della virologa veneta Francesca Russo, rilasciate a Camilla Ferro de L’Arena: “nell’ambito scuola devono cambiare le regole, l’isolamento va previsto solo per i positivi sintomatici”. Eccole li, poche righe che volevo leggere da tempo.

Ora, all’indomani dell’ennesimo giorno a casa in “isolamento da contatto” con conseguente tampone (risultato poi negativo) di mio figlio, sto cercando di capire come sia stata fino ad ora e come viene gestita attualmente l’organizzazione scolastica all’interno dell’emergenza Covid.

La Russo intende sburocratizzare il virus, affermando che “la situazione epidemiologica e le percentuali di adesione alla campagna vaccinale sono tali da ridurre il rischio, per quanto il Covid sia sempre in circolazione e richieda prudenza”. Afferma inoltre, e qui trova tutto il mio consenso, che “con questo virus bisogna conviverci, non lo debelleremo, prima o poi diventerà endemico, quindi se in classe hai uno studente con il morbillo, che fai? Mandi a casa tutti gli altri? No, isoli solo il malato e chi eventualmente sviluppa la malattia, mentre gli altri continuano a rimanere al loro posto”.

Percepisco nelle parole della virologa, aria di cambiamento che voglio credere si concretizzerà al più presto. Non credo assolutamente sia di facile gestione questa situazione: regolamenti e norme che hanno più deroghe che altro e successive interpretazioni (che poi, in realtà poco c’è da interpretare) ci accompagnano alla perdizione. E l’ha spiegato bene al Baco ieri la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sona. Veniamo sballottati dalle circolari, dagli avvisi dell’ultimo minuto, dai sentito dire e dal qualunquismo imperante e quindi non appena leggo le parole della virologa veneta tiro un sospiro di sollievo e penso che dopotutto non sia così lontana la soluzione a tutto questo caos.

Se davvero blocchiamo un sistema, che è quello scolastico italiano, che già di per sé non eccelle nelle procedure, dove andremo a finire? Come possiamo continuamente ripetere ai nostri figli di avere fiducia se noi stessi non l’abbiamo e non siamo in grado di garantirla perché non appoggiati come genitori, come famiglia, allora temo che pian piano andremo allo sfacelo. Lento ma inesorabile.

D’altronde, se offriamo ai nostri ragazzi una didattica a singhiozzo, certamente l’attenzione e l’interesse caleranno. Gli insegnanti devono sentirsi sicuri nel loro operato, devono poter agire certi che possono fare una didattica inclusiva con supporti adeguati, senza a mio parere essere penalizzati, ma aiutati, stimolati, portati a raggiungere lo scopo che è quello per cui hanno intrapreso le loro carriere: portare la conoscenza e l’educazione alla vita dei nostri figli. Il futuro di questo mondo.

A supporto delle parole di Francesca Russo, ci sono anche quelle del sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, il quale rafforza il concetto dicendo che “una soluzione arriverà a stretto giro, bisogna andare incontro alle esigenze delle famiglie che non ne possono più di regole eccessivamente rigide”. Mi vengono anche in mente le parole di Mario Draghi di qualche settimana fa, in cui lui stesso esponeva la questione: “La scuola è fondamentale per la democrazia e va tutelata, protetta, non abbandonata”, e ancora “ci sono anche motivazioni di ordine pratico: ai ragazzi si chiede di stare a casa, poi fanno sport tutto il pomeriggio e vanno in pizzeria? Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto il resto, ma se chiudiamo tutto torniamo all’anno scorso e non ci sono i motivi per farlo”.

Non entro nel merito degli altri provvedimenti adottati dal Governo, tuttavia le parole del premier risuonano nella mia testa in maniera imperante e vorrei capirne di più sul perché ci sia questa difficoltà nel gestire alcune norme. Soprattutto perché nello stesso Comune e nella stessa provincia ci sono situazioni scolastiche diverse. Mi chiedo come mai non ci sia una linea univoca, una condivisione di approccio all’emergenza, al di là dei provvedimenti ministeriali a cui ci si deve adeguare.

Mi rammarica leggere uno sfogo arrivato ieri sera alla redazione del Baco da parte di un genitore, Elisa, che non si capacita di quanta disorganizzazione percepisce esserci in questo periodo nel mondo della scuola: non avere comunicazioni in merito al rientro o meno del proprio bambino l’indomani a scuola, non sapere cosa dirgli quando quest’ultimo chiede se potrà o meno andare a giocare nel pomeriggio con l’amico o l’amica del cuore, non sapere se potrà tornare a fare sport, vivere costantemente nell’incertezza, il tutto perché’ “bloccato” a casa da restrizioni che potrebbero essere evitate o diminuite.

Chiaro che una situazione di emergenza c’è ma si auspica (o si auspicava forse?) che a distanza di due anni si potesse avere più chiarezza e libertà di azione, soprattutto per i nostri piccoli, i nostri ragazzi, che sono quelli assolutamente più colpiti dalla pandemia e che, a dirla tutta, sono anche quelli che stanno reagendo in maniera più equilibrata, se vogliamo, nonostante tutta questa confusione.

Carmela Palumbo, direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale, spiega in modo preciso questo concetto: “Dopo due anni passati a singhiozzo tra aperture, chiusure, lezioni in presenza e da remoto, la speranza era che si potesse tornare alla normalità, ma ancora non ci siamo. Quello che emerge è che la Scuola non è in grado di rispettare il suo Piano Formativo, si impazzisce per star dietro al Covid e alla burocrazia più che per fare il proprio mestiere”.

Le regole ci devono essere, voglio concludere, ma non a discapito dei nostri figli. Di chi sia davvero la colpa poco importa, credo invece che debba essere risolta al più presto la situazione e che si debba agire in sinergia per migliorare, nel nostro piccolo, il formalismo che ci sta lentamente portando alla sfiducia.