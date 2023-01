Cosa leggeremo in questo 2023? Una serie di anticipazioni sui titoli da non perdere

Cosa leggeremo in questo 2023? Ecco un assaggio dei libri italiani e stranieri che usciranno nel corso dell’anno appena iniziato e che vale la pena segnarsi.

Niccolò Ammaniti torna in libreria il 17 gennaio con il romanzo “La vita intima”, dopo sette anni da “Anna”. Il nuovo libro ha al centro Maria Cristina Palma, le sue paure, i suoi segreti e la rivoluzione che subisce la sua vita dopo aver ricevuto un certo messaggio sul cellulare.

Matteo Bussola da metà gennaio propone invece “Mezzamela”, una storia di educazione sentimentale sui primissimi amori preadolescenziali, sulle inquietudini e le insicurezze legate a quell’età.

Dopo “Tutto chiede salvezza”, bellissimo libro che ha dato vita alla recente e molto amata serie tv omonima su Netflix, Daniele Mencarelli torna sugli scaffali con “Fame d’aria”, in cui tratta l’amore tra genitori e figli.

Tra i titoli di saggistica, va segnalato “La saggezza e l’audacia” di David Sassoli, scomparso da poco, che è una raccolta dei suoi discorsi relativi al periodo in cui ha ricoperto il ruolo di presidente del Parlamento europeo.

Viene tradotto finalmente anche in Italia “It starts with us. Siamo noi l’inizio di tutto”, il sequel di “It ends with us” di Colleen Hoover, amatissimo dagli adolescenti di mezzo mondo.

Tra le scrittrici italiane si segnala Rosella Postorino, autrice del bestseller “Le assaggiatrici”, che ha scritto “Mi limitavo ad amare te”, un romanzo d’amore e di guerra con protagonisti due ragazzi di Sarajevo. A metà febbraio esce anche un nuovo romanzo di Paola Mastrocola, “La memoria del cielo”, con al centro la figura di una bambina torinese che scopre la passione per la scrittura.

Per gli amanti dei gialli, arriva a breve Alicia Giménez-Bartlett, ideatrice di Petra Delicado, con “La presidente”, in cui racconta un’inchiesta che si svolge nella fascinosa città di Valencia, mentre tra gli amanti dei thriller c’è grande attesa per “A occhi chiusi”, il nuovo libro di Paula Hawkins, autrice del bestseller “La ragazza del treno”.

“Capolinea Malausséne” di Daniel Pennac porta a marzo in libreria la conclusione delle avventure dell’amata famiglia parigina, protagonista di una serie di sette romanzi.

Infine è uscita proprio in questi giorni l’attesissima autobiografia, che di certo farà discutere, del Principe Harry: “Spare. Il minore”, in cui racconta se stesso e il suo difficile rapporto con la Corona.

Buon 2023 di letture!