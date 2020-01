Cosa ci riserverà il 2020 in libreria? Già alcune certezze aprono un anno tutto da leggere

Cosa ci riserverà il 2020 in libreria? All’inizio di un nuovo anno, chi ama la lettura prova sempre una certa curiosità a proposito delle nuove proposte editoriali.

Non è possibile avere una panoramica completa da gennaio a dicembre, ma la notizia di alcune uscite imminenti è già trapelata.

Ad inaugurare l’anno per Sellerio ci pensa Antonio Manzini, dalla cui penna è uscito Rocco Schiavone, uno dei personaggi più amati del giallo italiano degli ultimi tempi, al punto da divenire protagonista di una fiction Rai. Il 9 gennaio infatti esce “Ah l’amore l’amore”, che continua la serie incentrata sul vicequestore romano di stanza ad Aosta, che questa volta si trova ad indagare da un letto d’ospedale, dato che è stato ferito in un conflitto a fuoco.

A giorni esce anche “La piccola farmacia letteraria”, romanzo d’esordio di Elena Molini, di professione libraia. La sua “piccola farmacia” è un negozio che esiste davvero a Firenze e propone libri come fossero medicine per l’anima, in base allo stato d’animo dei clienti, basandosi sui principi della biblioterapia.

Torna poi Daniel Pennac con “La legge del sognatore”, un libro che vuole essere un omaggio al grande Fellini. Per le amanti delle storie romantiche di Lucinda Riley, esce “La ragazza del sole”, settimo capitolo della saga delle Sette Sorelle, ambientato tra New York e il Kenya. Molto atteso è anche il seguito di “Olive Kitteridge”, che ha fatto vincere il Pulitzer a Elizabeth Strout. Il libro è già uscito in America nel 2019 con il titolo di “Olive, again” e dovrebbe quindi arrivare presto anche da noi.

Intanto a gennaio Sara Rattaro porta in libreria il suo ultimo romanzo, dal titolo “La giusta distanza”, mentre Fabio Genovesi con “Cadrò sognando di volare” ci racconta una storia di passione per il ciclismo.

Dovrebbe arrivare tra gli scaffali nei prossimi mesi anche un nuovo giallo di Gabriella Genisi, appartenente alla serie che vede come protagonista il commissario barese Lolita Lobosco.

Tracy Chevalier, autrice del grande successo “La ragazza con l’orecchino di perla”, ci regala la vicenda de “La ricamatrice di Winchester”, ambientata negli Anni Trenta.

Non poteva infine mancare all’appello Stephen King, autore estremamente prolifico, di cui a maggio uscirà “Se sanguina”, raccolta di quattro racconti inediti, dove tornano alcuni personaggi già incontrati in romanzi precedenti, come Ralph Anderson di The outsider.

Che sia un anno di buone letture. Auguri!