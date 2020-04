Coronavirus: “Zona Commerce” anche a Sona per sostenere negozianti e attività produttive

Anche a Sona è sbarcato in via sperimentale il supporto di vendita on line ZONA COMMERCE.

La piattaforma digitale, messa a disposizione e convenzionata con ConfCommercio, ha l’obiettivo di sostenere i negozianti e le attività economico produttive (commercianti, artigiani, attività ricettive turistiche, servizi) che oggi vivono momenti di difficoltà o che amano semplicemente reinventarsi.

“E’ uno strumento gratuito per tutta la durata dell’emergenza. Al termine ciascuno avrà la facoltà di continuare a utilizzare il servizio con le convenzioni stipulate o meno. Rappresenta una risposta concreta per il presente e un’opportunità di prospettiva futura anche a supporto delle attività di vicinato”, afferma l’Assessore alle attività economico produttive del Comune di Sona, Elena Catalano.

Fatta richiesta di iscrizione, ogni attività avrà in dotazione un’area riservata dove potrà caricare i propri prodotti/servizi con descrizioni, foto, prezzi e altre caratteristiche. Gli ordini effettuati dai cittadini verranno inoltrati via mail automaticamente a ciascun cliente e, a seguire, il procedimento rimarrà sotto la gestione del negoziante o attività che curerà la disponibilità, la consegna e l’incasso.

Rimane l’obbligo di emettere regolare scontrino, ricevuta o fattura al cliente finale; di assicurare la copertura della garanzia come previsto dalla legge; di effettuare la consegna a domicilio presso l’indirizzo indicato dal cliente e di consegnare la merce nel rispetto delle misure igienico sanitarie previste dai Decreti per il contrasto alla diffusione del COVID 19.

Ogni commerciante e attività otterrà la dovuta assistenza in merito al caricamento dei prodotti e alla loro presenza nello store.

“L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra il Comune e ConfCommercio, confido apra a nuove prospettive e modalità di operare inseguendo sempre il principio della soddisfazione reciproca sia da parte del cliente che dell’attività”, conclude l’Assessore Catalano.

