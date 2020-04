Coronavirus: visitate virtualmente il Presepe Pasquale realizzato nella chiesa di San Giorgio in Salici (VIDEO)

Come accade durante il periodo natalizio con la natività, Giordano Gaiardoni, ha realizzato anche quest’anno la rappresentazione della Settimana Santa presso la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio. Nella foto sopra Giordano all’opera.

Giordano Gaiardoni ha realizzato, prendendo spunto anche dalla tradizione napoletana, i momenti salienti della Passione e Risurrezione di Cristo a partire dall’ Ingresso di Gesù in Gerusalemme osannato con le palme. C’è poi la scena dell’Ultima Cena e il momento del bacio di Giuda con l’arresto di Gesù da parte dei soldati romani presso l’Orto degli Ulivi.

Si passa quindi al Sinedrio, teatro del processo a Gesù con la scelta della liberazione di Barabba e Ponzio Pilato che si lava le mani. La crocifissione è rappresentata simbolicamente delle tre croci sul Golgota e il momento della Resurrezione con il Gesù Risorto davanti al Sepolcro aperto.

“Ho lavorato con molto impegno un mese per realizzare questo Presepe Pasquale, a partire dalle statuine in gesso fino ad arrivare alla costruzione della varie scene – ci racconta Giordano Gaiardoni -. Questo è il quarto anno che proponiamo alla Comunità di San Giorgio e soprattutto ai bambini, questa rappresentazione pasquale. Spero che visitare anche solo virtualmente il Presepe, visti questi difficili momenti, sia per tutti un momento di riflessione e di serenità che ci farà sentire uniti anche se ognuno nelle proprie case”.

Il presepe Pasquale non è ovviamente visitabile, causa emergenza coronavirus, ma il Baco vi permette comunque di ammirarlo da casa vostra attraverso il video che pubblichiamo qui sotto.