Coronavirus: Verona Minor Hierusalem e la nostra storia da riscoprire (anche come volontari)

In piena quarantena coronavirus, un po’ per scaramanzia un po’ per dar voce alla speranza, anche noi sonesi cominciamo a pensare come trascorrere le prossime vacanze. E ancor più, se ancora non lo avevamo fatto, cominciamo a conoscere da vicino anche realtà sociali che rispondono alle più svariate esigenze del territorio con il semplice “lavoro del volontario”.

Spesso si associa l’idea di volontario e di volontariato ad attività che si rivolgono a bisogni, oserei dire, primari della persona: assistenza alle persone sole o anziane, protezione civile, centro aiuto vita, ecc. Certamente la cura dei bisogni che purtroppo manifestano queste realtà è fondamentale, risponde ad una urgenza e a uno stato di fatto che deve essere supportato e aiutato in tutti i modi possibili.

Accanto a queste realtà, oggi più che mai necessarie, esiste un volontariato che si rivolge alle persone (perché questo deve essere sempre l’obiettivo primario del volontario) per divulgare e far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni delle nostre terre.

Chi non conosce il CTG (Centro Turistico Giovanile) o l’associazione Chiese Vive, o l’associazione “Rivela” e tante altre associazioni che sono attive sul territorio con il fine primario di divulgare “cultura”? Il bisogno cui corrispondono queste associazioni è un bisogno meno manifesto ma molto importante della persona umana: sentirsi parte di una storia, vivere la propria realtà conoscendo la cultura e le tradizioni dei luoghi che ci appartengono e, per questo e grazie a questo, vivere meglio il presente.

Anch’io nel mio piccolo, ho partecipato alle attività di Verona Minor Hierusalem, che nata come “gruppo” (non era una vera e propria associazione) si è via via evoluta fino a diventare una Fondazione. Verona, quando i pellegrini non potevano raggiungere la Terrasanta perché sotto il controllo dei mussulmani, era diventata meta di pellegrinaggi, un po’ come altre piccole Minor Hierusalem che sono sparse qua e là in Italia, basti ricordare Monte Varallo nel varesotto o San Vivaldo in Toscana.

L’immagine di “Verona Minor (piccola) Gerusalemme” (il “sigillo” – quello, per capirsi, con San Zeno in Cattedra e con la città sullo sfondo) compare già negli Statuti Veronesi del 1450, ma questo documento ha semplicemente reso esplicita un’idea che risale almeno all’epoca dell’arcidiacono Pacifico (Quinzano 776-778 – Verona 845). Un antico documento afferma che questi aveva composto un dizionario e che alla lettera “V”, voce dedicata a Verona, già parlava della città come se fosse stata fondata da Sem, uno dei figli di Noè, con il nome di “Gerusalemme Minore” (qui, ovviamente fa capolino un po’ di fantasia, ma questa non guasta, anzi! Tanto più che sia le origini di Verona e sia il significato del nome ancora non è chiaro agli studiosi).

La caratteristica di Verona Minor Hierusalem che la distingue da tutte gli altri siti che, appunto, vogliono ricordare i luoghi in cui è vissuto Gesù, è il fatto che la ricostruzione di Gerusalemme non è, come dire, idealizzata in un solo luogo, ma è ricordata in tantissime chiese sparse in tutta la città. Molte delle chiese di Verona, dentro e fuori le mura, rappresentano, nell’idea che le ha concepite, un luogo dove si è svolto uno dei fatti importanti della vita di Gesù.

Così, ad esempio, la chiesa dei Santi Siro e Libera (nella foto sopra) è la chiesa che ricorda l’istituzione dell’Eucarestia, la chiesa di Santa Maria in Organo, ricorda l’entrata di Gesù in Gerusalemme, la chiesa di Santa Toscana ricorda il Santo Sepolcro, e così via.

Se il fine di questa Fondazione è abbastanza semplice da intuire (riaprire e riportare in vita luoghi del patrimonio della fede e della cultura e tradizione dei veronesi a lungo dimenticati dalla città che si è polarizzata sul balcone di Giulietta e sulle attività della Fiera), meno appariscenti sono le ricadute dell’attività sia su chi partecipa in prima persona ai lavori della Fondazione e sia ai visitatori che si incontrano.

Per il volontario della VMH è una meravigliosa occasione di incontrare persone appassionate, vivaci, curiose e disponibili a condividere le loro conoscenze; è l’occasione per essere in stretto contatto con professionisti, esperti e artisti dei settori più svariati (dal fotografo professionista, allo storico dell’arte, al funzionario della Sovraintendenza ai beni culturali e così via) ed è quindi occasione per “dar sfogo” alla propria curiosità e accrescere le proprie conoscenze e, non ultimo, l’occasione per imparare ad essere accoglienti con i visitatori, imparare a stabilire un dialogo con altre persone che devono sentirsi prima di tutto accolte, ospiti e non semplicemente turisti.

Svolgendo questa attività di volontariato, è particolarmente bello incontrare i ragazzi, con loro, anche se accompagnati dai genitori, esordisco sempre così: “Dai ragazzi, parlatemi un po’ di voi, che classe fate? da dove venite?”. Dopo aver “rotto il ghiaccio” se mi trovo a San Siro, per esempio, chiedo loro, “Bè, qui siamo sopra il teatro romano, giusto? E cosa ci fa una chiesa qui? Vi risulta che i Romani fossero cristiani? Perché è stata costruita una chiesa proprio qui, l’hanno veramente costruita i romani?”

Oppure, quando mi trovo a San Giorgio in Braida, dico loro, “Bene, chi era che governava Verona nel 1400 quando hanno iniziato a costruire questa chiesa? E perché qui e proprio qui ci sono così tante figure di santi? Cos’è successo in Europa nel 1550, anno più anno meno?”. Si entra così nella storia della chiesa, e nella vita degli uomini che hanno realizzato opere magnifiche e uniche al mondo.

E quindi si parla di tecnica pittorica, di aneddoti della vita degli artisti, del significato simbolico dei quadri o delle tarsie… e le persone si aprono! Gli studenti toccano con mano la storia che hanno studiato a memoria sui banchi di scuola, la vivono, la interiorizzano, questi luoghi diventano libri da toccare.

E tutti apportano conoscenza ed esperienza, raccontano cosa c’è di bello nella loro città e le cose nuove che scoprono; tutti, ma dico tutti, rivivono la storia con uno spirito nuovo. E così facendo, parlando, aprendosi, i visitatori arricchiscono anche il volontario di VMH.

Oggi, noi siamo obbligati a stare in casa, ma VMH è sempre attiva e sempre presente, per conoscerla e per toccare con la mente l’attività che svolge, però, è semplice: collegatevi al sito della Fondazione e seguite l’attività “virtuale” che viene proposta (e che viene ben illustrata nel video che pubblichiamo qui sotto).

Troverete così tanti contenuti on line che vi stupiranno per quanto sono belle le cose che vi si presentano, quasi quasi quest’anno organizziamo una vacanza a Verona, che ne dite?

Un’ultima cosa, ma non irrilevante; mi rivolgo agli studenti e ai giovani in particolare. Il volontario di VMH incontra tante persone che vengono da tutto il mondo, è una grande occasione per mettere alla prova il vostro inglese, o il vostro spagnolo o, perché no? il vostro russo.