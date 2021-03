Coronavirus: Venerdì 5 marzo a Sona i positivi calano di 1. Da lunedì il Veneto in zona arancione

Ascolta questo articolo

Nel giorno in cui arriva la conferma che da lunedì il Veneto torna in zona arancione, il dato Covid di oggi venerdì 5 marzo per il Comune di Sona registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (39 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale salgono di 1 rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Maddalena Marchi, volontaria della redazione del Baco, si occupa di interviste, cultura e sociale).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (61 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (7 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 17 di ieri a Verona e provincia sono 146 i nuovi casi e 2 i decessi. I guariti sono 34 i guariti e sono in crescita i ricoveri: 6 in più in area non critica e 1 in più in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi casi sono 907 e 6 i decessi, con 235 guariti. I ricoverati sono 4 in più in area non critica e 4 in meno in terapia intensiva.

Come si diceva, nel punto odierno sulla pandemia Zaia ha anticipato che da lunedì il Veneto torna in zona arancione. “l’R-t è salito moltissimo, ho parlato con il ministro Speranza e posso anticiparvi che da lunedì passiamo in zona arancione. Quindi chiusi i confini comunali, i bar e i ristoranti. La mia preoccupazione – ha spiegato Zaia – è che questo virus colpisca i giovani. Oggi non abbiamo in animo di chiudere le scuole, ma siamo pronti a farlo individuando le aree dove intervenire. Per ora possiamo dire che lunedì le scuole restano aperte, ma valutiamo gli indici epidemiologici”.

