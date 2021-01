Il dato Covid di oggi venerdì 22 gennaio per il Comune di Sona registra 10 positivi in meno rispetto a ieri (91 casi complessivi). Non succedeva dal 4 novembre, quando i positivi erano 94. Il momento peggiore lo abbiamo registrato il 9 gennaio con 251 positivi.

Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri restano stabili (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 11 positivi in meno rispetto a ieri (126 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (7 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese da ieri pomeriggio si registrano 106 nuovi casi e nessun decesso. Prosegue anche il calo drastico dei positivi, che sono 1.528 in meno. Stabili i ricoveri in area non critica e uno in più in intensiva.

In Veneto sono 596 i nuovi casi di positività e 23 i decessi da ieri. Calano ancora gli attualmente positivi, 2052 in meno e sono 2.625 i guariti.

Elaborazione per Il Baco da Seta dell’Ing. Marco Spazzini.

