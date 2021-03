Coronavirus: Venerdì 19 marzo a Sona diminuiscono i positivi. In Veneto Rt all’1,25%, in leggero calo

Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi venerdì 19 marzo per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (66 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Gianmaria Busatta, volontario della redazione del Baco, si occupa di politica, economia e cinema).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (96 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri crescono di 3 (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 155 i nuovi casi da ieri alle 17 alle 8 di oggi, con 2 i morti. I ricoveri scendono di 1 in area non critica e sono stabili in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1917, con un tasso di incidenza del 4,33%. I ricoveri sono stabili in area non critica e 8 in più in terapia intensiva. I morti da ieri sono 23. L’Rt è all’1,25%, in leggero calo. Nel punto di oggi sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “il tasso di saturazione delle terapie intensive è attualmente al 19%, contro uno sbarramento posto al 30%, e le aree mediche sono al 21%, contro uno sbarramento posto al 40%”.

Dopo di lui è intervenuta la dottoressa Evelina Tacconelli, direttore del reparto di malattie infettive dell’azienda ospedaliera di Verona: “Questa ondata è diversa perché nelle Rsa i soggetti sono stati vaccinati, ed è stato un grande successo. Ci sono meno soggetti a rischio che possono andare incontro alla malattia. Se tutto questo viene fatto in modo ottimale, noi con l’estate potremmo chiudere quasi completamente il Covid, anche se qualche posto nelle malattie infettive dovremo tenerlo. Dicembre è stato un incubo, il mese peggiore della mia vita, ma ora io la vedo la fine del tunnel”.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.